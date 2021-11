Hamilton à l'amende après sa victoire à Interlagos

Lewis Hamilton a été sanctionné d'une amende mais d'aucune pénalité après le Grand Prix de São Paulo, pour avoir défait son harnais lors du tour d'honneur. Le Britannique, vainqueur de la course après une impressionnante remontée, était sous enquête après un incident survenu durant son tour d'honneur, lors duquel il s'est également emparé d'un drapeau brésilien pour célébrer son succès.

Après avoir étudié tous les éléments, les commissaires ont infligé une amende de 5000 €, assortie d'une autre de 20 000 € avec sursis jusqu'au terme de la saison 2022.

"Les commissaires ont entendu le représentant de l'équipe et revu les images vidéo", explique le rapport de la FIA. "Le pilote de la voiture 44, Lewis Hamilton, a défait son harnais dans le tour de rentrée au stand à la fin de la course. Si les Commissaires voient avec bienveillance l'envie de célébrer la victoire, il est fondamentalement dangereux de défaire le harnais lorsque la voiture est en mouvement. Une vitesse lente dans ces voitures est très rapide pour un occupant qui n'est pas attaché. De plus, les pilotes de Formule 1 donnent l'exemple aux formules de promotion. Il est crucial que les pilotes des formules de promotion apprennent l'importance d'utiliser tous les dispositifs sécuritaires de la voiture à tout moment."

La décision est intervenue relativement rapidement, après avoir convoqué un représentant de l'équipe Mercedes et non le pilote directement.