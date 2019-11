Lewis Hamilton sans son ingénieur de course à Mexico et Austin

Celui qui est surnommé "Bono" et qui travaille depuis sept ans avec Lewis Hamilton n'est pas présent à Mexico car il doit subir une intervention médicale en Grande-Bretagne. Il va également manquer le GP des États-Unis du 1er au 3 novembre. Mercedes espère son retour pour le Grand Prix du Brésil à la mi-novembre.

En l'absence de Bonnington, c'est l'ingénieur de la performance de Hamilton, Marcus Dudley, qui va officier dans le rôle d'ingénieur de course. En Formule 1, l'ingénieur de course est en lien radio permanent avec le pilote ; il lui donne toutes les informations nécessaires et qu'il demande sur la course mais recueille également ses impressions. Dans le même temps, Dom Riefstahl, qui est habituellement à la tête de l'équipe de soutien à l'usine de Brackley, jouera à Mexico le rôle d'ingénieur de la performance du #44.

Peter Bonnington travaille avec Hamilton depuis 2013 et son arrivée chez Mercedes, après avoir notamment travaillé auprès de Michael Schumacher. Il a été des quatre titres du Britannique avec la marque à l'étoile et est l'une des voix les plus reconnaissables du paddock de la F1, les échanges entre le pilote et l'ingénieur étant parmi les plus diffusés par la réalisation TV des GP.

Hamilton peut être titré pour la sixième fois ce week-end au Mexique s'il inscrit 14 points de plus que Valtteri Bottas.