Hamilton sur la cause LGBT en Floride : "Pas différent de l'Arabie saoudite"

Si la Formule 1 est en Floride pour la deuxième édition du Grand Prix de Miami, le troisième plus grand État des États-Unis est dans l'actualité des médias d'outre-Atlantique pour une autre raison. Mercredi, la chambre des représentants de Floride a passé une loi selon laquelle une personne qui se trouve dans les toilettes correspondant au "sexe opposé" dans un bâtiment public et refuse de les quitter lorsque cela lui est demandé est coupable d'un délit. Le parti démocrate et l'association Equality Florida estiment que ce texte stigmatise la communauté transgenre.

Jeudi, une autre loi a été passée : elle permet d'enlever aux parents la garde de leurs enfants s'ils soutiennent la transidentité de ceux-ci, interdit l'utilisation de fonds publics et du programme Medicare pour le remboursement de soins médicaux liés à la transidentité, et rend illégaux de tels soins sur les mineurs.

Ces textes n'ont plus qu'à être ratifiés par le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, et font suite à la Loi sur les droits parentaux en matière d'éducation de 2022, souvent surnommée "Don't Say Gay", qui a quasi intégralement interdit les allusions à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre dans le domaine scolaire et, s'il s'avère qu'un élève est homosexuel, bisexuel ou transgenre, oblige l'école à en informer ses parents.

Le mois dernier, Equality Florida a publié un communiqué déconseillant aux personnes LGBT+ de se rendre en Floride, et c'est dans ce contexte que Lewis Hamilton débarque à Miami avec son casque aux couleurs de l'arc-en-ciel – des couleurs qu'il a arborées pour la première fois à la fin de la saison 2021, lors des Grands Prix du Qatar, d'Arabie saoudite et d'Abu Dhabi.

"Ce n'est pas à moi de décider [s'il faut se rendre à Miami]", fait savoir le pilote Mercedes. "J'ai entendu parler de certaines décisions qui ont été prises par le gouvernement ici. Je ne suis pas d'accord avec ça, et je ne les soutiens pas. Je continue vraiment de soutenir la communauté LGBTQ, et je continue d'arborer le drapeau arc-en-ciel à l'arrière de mon casque ce week-end."

Lewis Hamilton (Mercedes)

Il y a un mois et demi, la Formule 1 était à Djeddah, dans un pays où l'homosexualité est passible de la peine de mort. Hamilton ne voit toutefois pas dans la situation floridienne plus modérée une raison de changer son militantisme, indiquant à la BBC : "Ce n'est pas différent de quand nous étions en Arabie saoudite. Cela ne va pas dans le bon sens, et cela n'envoie pas le bon message. Je suis là, et j'espère que juste en venant avec mon casque, je vais continuer à soutenir la communauté LGBT et à montrer que je suis solidaire d'elle. J'espère qu'elle va continuer à se battre."

"Ma compassion et mes pensées vont aux personnes [qui vivent] ici, à Miami. Ce ne sont pas elles qui prennent les décisions, ce sont les membres du gouvernement, et c'est le problème."

Le septuple Champion du monde a par ailleurs abordé le thème d'un éventuel boycott avant même d'être interrogé à ce sujet. "La F1 va venir ici, que je sois là ou non. Tant que je suis là, je vais juste continuer à apporter mon soutien", a-t-il conclu.