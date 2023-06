Hamilton croyait que Russell lui donnait son aspiration

La fin de la Q2 a été le théâtre d'une scène étonnante entre les deux Mercedes : alors que les deux pilotes entamaient visiblement un tour lancé au même moment, ils sont entrés en contact en milieu de ligne droite, alors que Lewis Hamilton passait sur la gauche de son équipier, lui-même passant sur la gauche d'une Ferrari.

La collision a causé des dégâts sur l'aileron avant de la W14 du septuple Champion du monde sans l'empêcher de passer en Q3, alors que Russell était de son côté éliminé au terme d'une séance globalement compliquée pour lui. Ce dernier a en sus été convoqué par les commissaires pour s'expliquer sur une potentielle manœuvre dangereuse.

Hamilton n'en tient en tout cas pas trop rigueur à son jeune équipier au moment d'évoquer cette situation, qu'il considère comme une simple incompréhension. "Eh bien, nous avons été envoyés en piste à des moments très différents", a-t-il répondu quand il lui a été demandé d'expliquer ce qui avait bien pu se passer. "On m'a donné le temps [qu'il restait] quand j'étais dans mon tour de sortie. Tout le monde s'élançait du virage 12, donc quand je suis sorti du virage 12, il n'y avait personne devant. J'ai donc appuyé sur l'accélérateur et j'ai commencé à accélérer."

"J'ai passé le [virage] 13 et George avait l'air d'entrer dans la pitlane, alors j'ai continué et soudain il est revenu [vers la trajectoire], ce qui est évidemment un peu déroutant parce que je ne savais même pas qu'il était là. Je pensais qu'il avait abandonné son premier tour ou quelque chose comme ça."

"J'étais donc en train de prendre son aspiration, juste au cas où il me la donnait. Il a commencé à se déplacer vers la droite [de la piste], et je me suis dit : 'Ah, il me donne bien son aspiration'. Je suis passé sur la gauche et il a commencé à revenir. Ce n'était donc qu'un malentendu. J'ai eu des dégâts sur l'aileron avant et je ne sais pas ce qu'il y avait au niveau du plancher."

Interrogé sur ce qu'il avait dit à son équipier après cet incident, Hamilton a répondu : "Je suis juste allé lui serrer la main, et c'était fini."

Avec Matt Kew