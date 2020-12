Hamilton élu Personnalité sportive de l'année en Grande-Bretagne

Lewis Hamilton, qui a égalé Michael Schumacher en remportant cette saison son septième titre mondial de F1, était confronté dans ce vote organisé par la BBC au footballeur de Liverpool Jordan Henderson, à la jockey Hollie Doyle, au joueur de snooker Ronnie O'Sullivan, au joueur de cricket Stuart Broad et au boxeur Tyson Fury.

Ce n'est pas la première fois qu'il remporte cette récompense puisqu'il l'avait également reçue en 2014, quand il avait glané son second titre mondial. Outre ses performances sportives, il a aussi été salué pour son engagement dans certaines causes, comme celles de la lutte contre le racisme et le manque de diversité.

Il avait terminé second des deux précédents votes, qui font intervenir le public, et avait ainsi "perdu" face au cycliste vainqueur du Tour de France 2018 Geraint Thomas et au joueur de cricket Ben Stokes en 2019. Il avait aussi terminé second en 2007 et 2008, derrière le boxeur Joe Calzague et le cycliste Chris Hoy respectivement.

Dans un message vidéo, Hamilton a remercié les votants pour leur soutien et a offert un message de positivité en acceptant son prix. "Je veux juste féliciter tous les incroyables nominés parce que je suis très fier de ce qu'ils ont accompli cette année et je veux vraiment dire merci à tous ceux qui ont appelé et voté pour moi. Je ne m'attendais vraiment pas à cela, sachant qu'il y avait tant de grands candidats."

"Mais je pense que nous sommes tous gagnants et je veux vraiment souhaiter un joyeux Noël à tout le monde. Je sais que cette année a été très inhabituelle, mais pour tous les gens qui travaillent en première ligne et pour tous les enfants du monde entier : essayez de rester positifs pendant cette période difficile. Je vous envoie à tous de la positivité et, encore une fois, un grand merci du fond du cœur."

"Je pense que cette année vient de montrer, et c'est le cas chaque année, combien de héros emblématiques nous avons au Royaume-Uni", a ajouté Hamilton. "Je suis très fier d'être parmi eux, et je continuerai à essayer de faire ma part pour représenter le pays de la meilleure façon possible. Et faites plaisir à tout le monde, poursuivez vos rêves. Pour les enfants, s'il vous plaît, ne renoncez jamais. Continuez à croire en vous, parce que vous avez ce qu'il faut pour être grand."

Depuis la toute première attribution de ce prix en 1954, Hamilton est le cinquième athlète à le remporter au moins deux fois, aux côtés du tennisman Andy Murray (3), du boxeur Henry Cooper et des pilotes de F1 Nigel Mansell et Damon Hill (2). C'est aussi la huitième fois que la Personnalité sportive de l'année est un pilote de Formule 1 après Stirling Moss (1961), Jackie Stewart (1973), Mansell (1986 et 1992), Hill (1994 et 1996) et Hamilton (2014).

