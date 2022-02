Hamilton espère une publication de l'enquête FIA sur Abu Dhabi

Charger le lecteur audio

Après la conclusion controversée de la saison 2021 de Formule 1, à Abu Dhabi, la FIA a ouvert une enquête sur des décisions de la direction de course ayant fortement influencé l'issue du Championnat du monde : lors de la période de Safety Car en fin d'épreuve, le directeur de course Michael Masi n'a pas appliqué le Règlement Sportif dans le but de relancer la course dans le tout dernier tour. Une décision qui a permis à Max Verstappen de dépasser Lewis Hamilton et de signer une victoire synonyme de titre.

La controverse suscitée par ces événements a donc poussé la FIA à modifier promptement la direction de course F1 et son mode de fonctionnement. Masi a été évincé pendant l'hiver et son poste partagé par Eduardo Freitas et Niels Wittich. Cette année, les deux hommes pourront non seulement compter sur l'aide de Herbie Blash, qui reprend du service, mais aussi sur une nouvelle salle de contrôle FIA similaire à la VAR dans le football, selon le président de la FIA Mohammed Ben Sulayem.

Bien que les changements aient été applaudis, ils n'ont pas étanché la soif de réponses des fans et des pilotes. Ainsi, selon Lewis Hamilton, la publication des conclusions de l'enquête de la FIA est la clé pour atteindre la transparence sur cette affaire. Le pilote Mercedes est particulièrement impatient de les lire et espère qu'elles seront mises à la disposition de tous.

"Je suis impatient de voir les résultats de cette enquête", a-t-il indiqué. "J'espère que tout le monde pourra les voir et, peut-être, avoir une meilleure compréhension de tout ça. En fin de compte, je pense que, comme pour tout, il faut comprendre ce que nous avons fait afin de pouvoir aller de l'avant de manière positive."

D'après les informations de Motorsport.com, la FIA n'a pas encore pris de décision sur une éventuelle publication de son enquête. Il est possible que la fédération la rende publique après approbation du Conseil mondial du sport automobile lors de sa prochaine réunion, à la veille de la manche d'ouverture de la saison 2022, à Bahreïn.

Pour rappel, lorsque la FIA avait présenté ses plans pour répondre à la crise d'Abu Dhabi, il avait été indiqué que les médias et les fans ne seraient pas laissés dans le flou : "Cette question sera discutée et abordée avec toutes les équipes et tous les pilotes afin de tirer les leçons de cette situation et de fournir des éclaircissements aux participants, aux médias et aux fans sur les règlements actuels afin de préserver la nature compétitive de notre sport tout en assurant la sécurité des pilotes et des officiels", pouvait-on lire dans un communiqué publié en décembre.

