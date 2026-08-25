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Hamilton s'excuse après sa colère à la radio contre Ferrari à Zandvoort

Lewis Hamilton a présenté ses excuses à Ferrari sur ses réseaux sociaux, après avoir laissé éclater sa frustration à la radio lors du Grand Prix des Pays-Bas.

Filip Cleeren Téha Courbon
Mis à jour:
Lewis Hamilton, Ferrari

Photo de : Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Lewis Hamilton a présenté ses excuses à Ferrari après avoir laissé sa frustration prendre le dessus dans plusieurs messages radio adressés au muret de la Scuderia lors du Grand Prix des Pays-Bas, reconnaissant qu'il ne s'agissait pas de "la meilleure version" de lui-même.

Dans la deuxième moitié de la course, le septuple champion du monde s'est montré de plus en plus agacé par le manque d'informations de Ferrari concernant sa stratégie, notamment lorsqu'il s'est retrouvé bloqué derrière son équipier Charles Leclerc, plus lent avec des pneus usés.

"Quelle belle façon de perdre du temps, les gars. Beau travail", a lancé Hamilton avec sarcasme à la radio lorsque Leclerc s'est finalement arrêté au 43e tour. Ferrari avait alors prolongé le relais du Britannique, au point de le voir regarder Lando Norris puis Kimi Antonelli s'arrêter devant lui, le rattraper et finalement le dépasser.

Il avait alors lâché à la radio "Vous me prenez pour un cobaye ou quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Combien de temps vous allez me laisser en piste ?"

Après la course, Hamilton s'était montré particulièrement frustré et avait notamment appelé Ferrari à "travailler en équipe", faisant référence au fait que la Scuderia n'avait pas demandé à Leclerc de lui céder sa position. Selon lui, le temps perdu derrière son équipier lui avait notamment coûté une place sur le podium.

Lewis Hamilton (Ferrari)

Lewis Hamilton (Ferrari)

Photo de: Eric Le Galliot

La situation était toutefois plus complexe qu'elle ne pouvait le laisser penser. Ferrari prévoyait initialement d'arrêter Leclerc plus tôt, mais a finalement prolongé son relais d'un tour afin d'éviter de le relâcher dans le trafic.

Dans le même temps, le plan pour Hamilton était de le maintenir en piste jusqu'à l'arrivée. Le directeur de Ferrari, Frédéric Vasseur, a toutefois expliqué que l'équipe ne souhaitait pas lui révéler immédiatement cette stratégie afin de ne pas donner d'informations à ses rivales.

"Nous ne voulions pas lui communiquer la stratégie à ce stade, car nous ne voulions pas la dévoiler à nos concurrents", avait confié Vasseur après la course. "Nous voulions le maintenir en piste jusqu'à l'arrivée et je pense que cela aurait été la bonne décision."

"Charles était censé s'arrêter. Nous avons finalement prolongé son relais d'un tour et cela a créé une certaine confusion. Je ne suis pas inquiet à ce sujet. Tout le monde sera de retour en briefing et aura une vision claire de ce qui s'est passé pendant la course."

Deux jours plus tard, Hamilton a finalement présenté ses excuses à son équipe sur les réseaux sociaux, reconnaissant que ses échanges tendus à la radio ne correspondaient pas à l'image qu'il souhaitait renvoyer.

 

"J'ai réécouté certains de mes messages radio et certaines de mes interventions à la télévision", a écrit Hamilton dans un post Instagram. "Dans le feu de l'action, la frustration peut ressortir, surtout lorsque l'on tient autant à quelque chose que moi. Mais ce n'était pas la meilleure version de moi-même. J'en prends la responsabilité et je ferai mieux."

"Cette passion vient de la confiance que j'ai en cette équipe, en ses membres et en ce que nous sommes en train de construire ensemble. La direction est claire. La conviction est là. Et le combat est loin d'être terminé."

"Je suis incroyablement fier de tous ceux qui travaillent à l'usine et qui continuent d'apporter des évolutions, de trouver de la performance et de nous faire progresser", a ajouté le septuple champion du monde. "À l'équipe présente sur les circuits, merci. Votre engagement et vos efforts ne passent jamais inaperçus. Nous avons encore du travail à accomplir, notamment sur un tour, mais nous allons continuer à travailler, à apprendre et à progresser ensemble."

Une voiture de sécurité virtuelle déployée en fin de course a finalement permis à George Russell de conserver sa troisième place. Hamilton et Leclerc ont ainsi échoué au pied du podium, respectivement aux quatrième et cinquième positions.

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