Hamilton explique sa visite aux commissaires pendant le drapeau rouge

À la suite de l'abandon de Kevin Magnussen juste à côté de la voie d'entrée aux stands et au déploiement du Safety Car, la pitlane a été fermée pour permettre aux commissaires de ramener la monoplace du Danois en toute sécurité vers les garages. Or, à la fin du 20e tour, Lewis Hamilton, qui disposait d'une avance importante sur le second, s'y est engouffré.

Plus tard sous enquête, il a écopé d'une pénalité de stop-and-go de 10 secondes. Cette sanction quasi automatique en pareille circonstance, qui a été appliquée juste après le second départ, a envoyé le Britannique en dernière place, une vingtaine de secondes derrière Alex Albon. Il s'est employé à aligner les tours d'attaque pour revenir dans le peloton avant d'enchaîner les dépassements pour finalement terminer en septième place, deux positions derrière Valtteri Bottas.

Pendant le drapeau rouge qui a suivi l'accident de Charles Leclerc, Hamilton a été vu se rendre à la direction de course, et plus précisément dans le bureau des commissaires, où siégeait notamment Tom Kristensen, commissaire-pilote sur cette épreuve. Le sextuple Champion a expliqué qu'il avait effectué cette visite pour comprendre sa pénalité, après n'avoir pas vu d'indication sur la fermeture de la voie des stands au moment de son arrêt.

"Je suis revenu, j'ai parlé à l'équipe, ils n'avaient aucune vidéo, et je voulais juste voir ce que j'avais manqué. Je pouvais jurer qu'à l'entrée de la pitlane, il n'y avait pas de feu rouge. Ce n'était pas pour voir Michael [Masi, le directeur de course], c'était pour voir les autres commissaires qui prennent les décisions sur les pénalités."

"Ils m'ont rapidement montré la caméra embarquée, et il y avait deux panneaux avec une croix. Je ne les avais pas vus, en fait, car je regardais ailleurs. Ensuite, il n'y avait vraiment rien de plus à faire de mon côté, donc je suis juste parti, je me suis changé, et en fin de compte, c'est pour cela que j'ai été un petit peu en retard sur la grille."

Quand Motorsport.com lui a demandé à quel point il était difficile de repérer ces indicateurs, Hamilton a affirmé ne pas savoir que l'indication d'une fermeture de la ligne des stands serait placée sur la gauche de la piste alors que l'entrée est à droite. "Je ne me souviens pas d'avoir vu, à aucun moment, qu'il s'agissait de l'indicateur de la fermeture de la pitlane. Je n'ai jamais vraiment su que ce serait à gauche. C'était une nouvelle expérience."

Le Britannique a également fait part de sa surprise de voir la ligne des stands fermée pour pouvoir y avancer la Haas alors même que la voiture était garée tout près d'une ouverture dans le rail de sécurité où il semblait qu'elle pouvait être reculée.

"Globalement, je ne sais pas trop pourquoi ils ont poussé la voiture depuis cet endroit où ils pouvaient faire reculer la voiture. Pourquoi diable l'ont-ils poussée ? Je le sais, mais je ne comprends pas pourquoi ils ont absolument pris cette décision, car elle n'était pas nécessaire."

