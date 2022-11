Hamilton : "Nous allons faire le meilleur film de course"

Charger le lecteur audio

Près de dix ans après la sortie de Rush, interprétation hollywoodienne du duel entre James Hunt et Niki Lauda pour le titre mondial en 1976, un nouveau film consacré à la Formule 1 est dans les cartons. Stefano Domenicali, PDG du championnat, a récemment confirmé que le tournage débuterait mi-2023 et impliquerait les pilotes et voitures participant à la saison.

Par ailleurs, Lewis Hamilton aura un plus grand rôle dans ce film puisqu'il en est le conseiller et l'un des producteurs, via sa société de production Dawn Apollo Films, créée en collaboration avec Penni Thow, sa manager. En outre, le pilote Mercedes est également impliqué dans un documentaire retraçant sa carrière. Les deux projets ont reçu le soutien d'Apple.

"Je suis incroyablement surexcité", expliquait Hamilton à Austin, interrogé par Motorsport.com sur le film. "Ce que nous avons pu mettre en place jusqu'à présent, par rapport à l'équipe, est assez incroyable. Tim Cook [PDG d'Apple, ndlr] est présent ce week-end [au GP des États-Unis], c'est un honneur de l'avoir avec nous. Lui et son équipe ont été d'un grand soutien, en soutenant mon documentaire et en donnant le feu vert pour ce film."

Brad Pitt, qui interprétera le rôle principal, était également présent lors du week-end du Grand Prix des États-Unis, tout comme le producteur Jerry Bruckheimer, le réalisateur Joseph Kosinski et le scénariste Ehren Kruger. Ces trois derniers faisaient partie de l'équipe du film Top Gun : Maverick, sorti en salles plus tôt dans l'année.

Brad Pitt dans le paddock d'Austin.

Compte tenu des personnes impliquées dans l'écriture et la réalisation du film sur la F1, Hamilton est assuré que les spectateurs en auront pour leur argent : "Il y a Brad, une légende, et Jerry, qui est vraiment une légende [lui aussi] – il a fait le premier Top Gun. Et [Joseph] est un réalisateur de grand talent. J'ai de grands espoirs pour ce film. Je sais que nous allons faire le meilleur film de course qui ait jamais existé, tant sur le plan visuel que sur celui de la sensibilité de tous les fans, nous allons nous en assurer."

Une réunion entre les responsables du film, les dirigeants de la F1 et les directeurs d'équipe a eu lieu sur le Circuit des Amériques. Elle a été suivie d'entretiens individuels avec les équipes, notamment pour évoquer plus en détail le rôle que certains seraient susceptibles d'avoir. Pour l'heure, le retour dans le paddock est positif, les directeurs ayant conscience que le championnat a beaucoup à gagner avec ce film.

"Avec ce genre de projet, nous n'avons pas à prendre en considération la place de chaque équipe", a indiqué Frédéric Vasseur, directeur d'Alfa Romeo, à Motorsport.com. "Pour moi, ça pourrait être un énorme pas en avant pour la F1 d'une manière générale, comme Netflix l'a fait il y a quelques années. C'est sûr que c'est relatif à l'équipe, on parle d'une équipe ou l'on a des images d'une équipe. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est bon pour la F1. C'est un gros projet et nous allons tous le soutenir, c'est sûr."

Günther Steiner, directeur de Haas, a ajouté : "J'ai été particulièrement impressionné par la technologie que [les responsables du film] nous ont montrée. Ils l'ont utilisée pour faire [Top Gun] Maverick, je ne savais pas qu'elle existait, donc je pense qu'ils sont les meilleurs pour faire quelque chose comme ça aujourd'hui. Comme Fred l'a dit, c'est la meilleure chose pour la F1. C'est très bien de faire des choses comme ça avec des gens de ce calibre et je pense qu'il n'y a pas d'inconvénients, il n'y a que des avantages. Donc c'est fantastique."

Avec Adam Cooper