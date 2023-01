Hamilton et le "fantôme" dans la Mercedes W13

Charger le lecteur audio

Dès ses premiers tours de roue, notamment dans sa version "zéro ponton" qui a début lors des tests hivernaux de Bahreïn, la Mercedes W13 a subi d'importants problèmes de marsouinage et de rebonds qui ont été au cœur du travail de compréhension de l'équipe en début de saison. Les premiers progrès effectués ont apporté leur lot de Grands Prix prometteurs en première partie d'année, notamment en Espagne, en Grande-Bretagne ou encore en Hongrie, mais ces épreuves ont souvent été suivies de courses bien plus compliquées.

À partir du GP des États-Unis, les choses ont semblé mieux maîtrisées grâce à l'apport d'une dernière série d'évolutions, avec en point d'orgue le doublé lors du sprint et la course à Interlagos. Interrogé dans le cadre d'une interview publiée par Mercedes, Lewis Hamilton a fait part de son ressenti au fil de la saison, estimant qu'il y avait presque quelque chose d'inexpliqué dans la façon dont la voiture se comportait.

"La première grande avancée a été Barcelone, ça a été notre premier indice qu'il y avait plus de potentiel dans la voiture", a déclaré le septuple Champion du monde. "Finalement, ça a plutôt été une fausse alerte ; la voiture était bonne sur cette piste, mais les courses suivantes ont été difficiles. C'était comme si un fantôme se trouvait dans la voiture et qu'il revenait sans cesse. Puis ensuite, il y a eu la France, où nous avons fait un bon pas en avant avec notre premier double podium de la saison. Et puis il y a eu Austin, aussi, avec l'évolution qui a bien fonctionné."

"J'ai toujours su que nous pouvions le faire", a-t-il ajouté. "Je n'ai jamais douté qu'au bout du compte nous y arriverions, mais il y a eu beaucoup de tentatives et d'erreurs, et tellement d'échecs cette année. Il y a eu des fois où nous avons apporté des améliorations et elles n'ont pas fonctionné, et des fois où nous avons essayé différentes choses et ça n'a pas marché. J'ai essayé tellement de choses et j'ai échoué tellement de fois, mais grâce à cela, on apprend et on progresse. C'est de cela dont il s'agissait cette année. Il a été question d'échec, de briser les égos, de renforcer nos relations et notre communication. De ce point de vue, c'était très enrichissant."

L'année 2022 aura marqué pour Hamilton sa première saison sans la moindre victoire et sans la moindre pole depuis ses débuts en F1. Le Britannique assure toutefois retenir le positif avant tout : "L'année a été très difficile pour tout le monde. Pour moi, ça a été éprouvant d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas, mais je suis incroyablement reconnaissant pour cela. Cette saison, en tant qu'homme, j'ai ressenti une plus grande croissance en termes de force intérieure qu'au cours de beaucoup d'autres années."