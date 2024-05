Hamilton pointe la fenêtre de fonctionnement "minuscule" des pneus

Le Grand Prix de Miami s'est révélé être une véritable épreuve de force pour les pneus chez beaucoup de pilotes. En effet, la difficulté à trouver le bon équilibre et la bonne fenêtre de température sur un asphalte peu coopératif en a piégé plus d'un au Hard Rock Stadium.

Cela a notamment été le cas de Lewis Hamilton, qui n'a pas été aidé par sa monoplace sensible à la surchauffe des gommes et particulièrement délicate à placer dans cette fenêtre de performance adéquate, et surtout, à y rester.

Le septuple Champion du monde a déclaré que les pneus Pirelli actuels de 18 pouces, introduits en 2022, étaient compliqués à appréhender. Un constat qu'il n'avait jamais fait auparavant dans sa longue carrière au sein de la discipline.

"Je pense que nous travaillons dans une fenêtre vraiment minuscule en termes de température des gommes", explique le Britannique. "Je pense que c'est ce pneu. De toute ma carrière, je ne me souviens pas avoir eu une fenêtre de fonctionnement aussi petite."

De plus, avec un peloton aussi resserré derrière Red Bull, Ferrari et McLaren, ne pas parvenir à extraire la performance de ses gommes peut coûter très cher et faire perdre plusieurs positions, notamment en qualifications. Une situation plus que délicate pour le pilote Mercedes qui, depuis le début de la saison, ne s'est jamais qualifié au-delà de la huitième position en course principale.

"Honnêtement, c'est probablement la chose la plus frustrante", ajoute Hamilton. "On se souvient de l'époque où on disposait d'une fenêtre de fonctionnement beaucoup plus grande. On pouvait alors optimiser l'équilibre et avoir une bonne adhérence tout au long du tour. C'est certainement [le pneu] que j'aime le moins."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Comme Miami a pu le prouver, Hamilton n'est pas le seul pilote de la grille à avoir des difficultés avec ces gommes. Alexander Albon s'est lui aussi exprimé au sujet de cette fenêtre de performance et de température aux limites très floues, mise en évidence par le Grand Prix de Floride, mais également lors de courses précédentes.

"C'est plus une question de pneus qu'autre chose", déclare le pilote Williams. "On a l'impression que c'était un peu la même chose en Chine. On pilote un peu plus vite, puis on pilote moins vite. Il y a beaucoup de… presque comme de la gestion de course dans les tours de qualification pour essayer de garder les pneus en vie."