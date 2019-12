Hamilton chez Ferrari ? "25% de chances" selon Wolff

Sans contrat après 2020, comme beaucoup de pilotes de pointe, Lewis Hamilton semble si fortement lié à Mercedes qu'il paraît presque impossible de le voir partir. Mais le Britannique constituerait pour la Scuderia Ferrari une prise de choix au moment de décider de son avenir. À Abu Dhabi, le futur du #44 était au centre des débats, après les compliments de Mattia Binotto en conférence de presse et les rumeurs sur des rencontres entre les responsables de la firme italienne et le pilote.

Toto Wolff a pour sa part expliqué qu'il n'avait rien contre le fait que Hamilton discute avec les dirigeants italiens. Après la course, quand il lui a été demandé d'évaluer les chances de voir son pilote rester après 2020, il a répondu : "Je l'évaluerais personnellement - et je ne m'engage pas - à 75%. Je pense que [du point de vue] rationnel, tout plaide en faveur de la poursuite de la relation, des deux côtés. Mais il y a également 25 % de chances que nous n'ayons pas le contrôle. On verra comment les prochains mois vont se passer."

Quand Motorsport.com lui a demandé si le choix se portait sur rester chez Mercedes, aller chez Ferrari ou quitter la F1, Wolff a estimé qu'une voiture rapide au sein d'une équipe de pointe serait la "priorité" de Lewis Hamilton. "Il y aura des éléments tels que des incitations financières qui joueront un rôle et tout cela, à la fin, deviendra un ensemble complet que le pilote va évaluer. C'est tout à fait normal, nous le ferions tous."

En dépit de la longue histoire qui lie Hamilton et Mercedes, le pilote ayant disputé l'ensemble de ses 250 GP en F1 avec un moteur de la marque allemande et remporté cinq de ses six titres avec l'écurie officielle, Wolff estime qu'il serait erroné de croire que le Britannique ne pourrait pas décider de partir et notamment au vu de son choix de quitter McLaren fin 2012 pour une écurie alors inférieure au niveau des résultats, Mercedes.

"Un pilote de ce niveau va toujours savoir quand il peut avoir un impact sur une équipe. Ce dont je me souviens, c'est que quand il a quitté McLaren pour Mercedes, on disait que ce n'était pas la bonne décision. Et il s'est avéré que c'était la bonne. Je ne veux pas faire l'erreur de sous-estimer le potentiel de Ferrari."

"Je ne crois pas que gagner le septième ou le huitième titre nous soit dû. Au contraire, je pense que nous devons rester humbles face au succès. Si vous le regardez d'un point de vue rationnel, tout indique que nous poursuivrons le voyage ensemble. Mais ensuite il pourrait y avoir d'autres facteurs pesant pour le nouveau challenge, un contrat excitant, qu'il faut toujours prendre en compte. Je donne à cela 25% de chance."

Avec Scott Mitchell