Hamilton "fier" de l'action de Susie Wolff contre la FIA

La directrice générale de la F1 Academy, Susie Wolff, a révélé avant le Grand Prix d'Australie de ce week-end qu'elle avait personnellement déposé une plainte au pénal devant les tribunaux français contre la FIA.

En décembre, la FIA avait entamé une enquête sur un conflit d'intérêts potentiel entre Wolff et son époux Toto, le directeur de Mercedes, suite à de possibles plaintes de patrons d'écuries de Formule 1 selon lesquelles des informations confidentielles auraient été partagées entre eux.

Cependant, le paddock a rapidement pris la défense des Wolff et, dans une réponse coordonnée, toutes les équipes ont démenti s'être plaint à la FIA, ce qui a poussé l'instance dirigeante à renoncer à toute enquête. Alors que l'affaire s'est calmée en public, Susie Wolff a choisi de passer à l'action judiciaire.

La démarche a été saluée par Lewis Hamilton, qui souligne les efforts pour mettre en lumière une organisation et une discipline tout entière qui manquent selon lui de transparence et de sens de la responsabilité. Cela dans le contexte de plusieurs autres affaires, visant notamment Christian Horner chez Red Bull et Mohammed Ben Sulayem au sein de la FIA, qui ont été réglées, au moins en interne, via des enquêtes.

"Tout d'abord, je suis incroyablement fier de Susie", a déclaré le septuple Champion du monde de F1. "Elle est si courageuse. Elle défend de si grandes valeurs. C'est une vraie leader. Dans un monde où les gens sont souvent réduits au silence, le fait qu'elle prenne la parole envoie un message très fort. J'aime le fait qu'elle sorte de ce cadre, qu'elle dépose une plainte à l'extérieur, parce qu'il y a un réel manque de responsabilité au sein de ce sport, au sein de la FIA. Les choses se passent derrière des portes closes, il n'y a pas de transparence, il n'y a clairement pas de responsabilité."

"Comment peut-on avoir confiance dans le sport et dans ce qui s'y passe si on n'a pas ça ? Il faut espérer que la position qu'elle a adoptée aujourd'hui créera un changement, qu'elle aura un impact positif, en particulier pour les femmes. Nous vivons à une époque où le message est le suivant : 'Si vous portez plainte, vous serez licenciée'. C'est un message terrible à transmettre au monde. C'est pourquoi, en particulier lorsque nous parlons d'inclusion dans le sport, nous devons nous assurer que nous restons fidèles à ses valeurs fondamentales."

Avec Matt Kew