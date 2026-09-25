Hamilton frustré par la stratégie Ferrari : "J'essayais de sauver ma peau"

Lewis Hamilton a regretté la stratégie adoptée par Ferrari en qualifications du Grand Prix d'Azerbaïdjan, estimant qu'elle l'avait privé d'aspiration.

La performance de Hamilton s'est dégradée tout au long des qualifications vendredi à Bakou. Le Britannique avait devancé son équipier Charles Leclerc de un dixième en Q1, avant de concéder respectivement 0"257 puis 0"495 dans les deux phases suivantes. Il a finalement pris la sixième place en Q3, tandis que son équipier s'est hissé jusqu'à la deuxième position.

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Le septuple champion du monde estime toutefois que son manque de rythme s'explique par deux facteurs : ses difficultés à exploiter pleinement ses pneus, mais aussi la stratégie de Ferrari. Lors de son unique sortie en Q3, longue de six tours, Hamilton s'est retrouvé sans aucune voiture devant lui pour bénéficier d'une aspiration.

"Nous avons eu du mal à faire fonctionner les pneus tout le week-end", a expliqué Hamilton. "La Q1 était plutôt correcte. Je trouvais que la voiture n'était pas trop mauvaise en Q1. En Q2, nous avons commencé à avoir encore plus de difficultés avec les pneus arrière. Et j'avais au moins quelques voitures devant moi lors de ces deux séances. "

"Après la Q2, ils ont décidé de modifier le programme et de ne faire qu'une seule tentative, sans avoir anticipé que je me retrouverais sans personne devant moi, à donner l'aspiration à Charles pendant tout le tour. J'étais à 25 secondes de George [Russell], donc..."

Il a ajouté : "Charles a fait du très bon travail. À la toute fin, je lui ai donné une très bonne aspiration jusqu'à la ligne de départ."

Lewis Hamilton (Ferrari) Photo de: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

Hamilton avait bénéficié d'une aspiration lors des EL3 et estimait que celle-ci lui avait fait gagner "six dixièmes", ce qui l'aurait théoriquement propulsé en première ligne en Q3.

"C'est littéralement parce que je n'avais personne devant moi", a-t-il insisté pour expliquer son résultat décevant. "Comme je l'ai dit, je zigzaguais pour essayer de sauver ma peau, et je n'arrivais toujours pas à faire fonctionner ces fichus pneus. C'est vraiment une plaie. Il faut qu'on nous donne de bons pneus."

Ça arrive tout le temps, donc j'y suis habitué.

Malgré le résultat encourageant de Leclerc et la conviction de Hamilton qu'il aurait pu faire mieux, le Britannique ne pense pas que Ferrari dispose de la deuxième meilleure monoplace.

"Peut-être la troisième plus rapide", a-t-il ajouté. "Je pense que Max [Verstappen] a été plus rapide tout le week-end et je ne sais pas ce qui lui est arrivé pendant la séance. Ce sera difficile de dépasser n'importe laquelle de ces voitures."

Lorsque ses qualifications ont été décrites comme une "tempête parfaite" au cours de laquelle "rien ne s'est passé comme prévu", Hamilton, visiblement abattu, a répondu : "Ça arrive tout le temps, donc j'y suis habitué."

Il s'agit de la première fois en 2026 que le pilote Ferrari accuse un retard de plus d'une seconde sur la pole position, avec un déficit de 1"332 sur George Russell, auteur du meilleur temps avec huit dixièmes d'avance sur tous ses poursuivants.