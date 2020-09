Le "grand sourire" de Hamilton pour un Gasly "injustement" traité

Lewis Hamilton avait été le seul des pilotes du top 3 à ne pas manquer son envol, conservant ainsi la tête devant les McLaren, et semblait se diriger vers un succès facile, en dépit des événements de course. C'était sans compter sur une rare erreur de Mercedes et du Britannique qui ont réalisé un arrêt sous Safety Car alors même que la ligne des stands venait d'être fermée en raison de la position de la Haas à l'abandon de Kevin Magnussen.

Une pénalité de stop-and-go de 10 secondes et un nouveau départ arrêté plus tard, la balade du sextuple Champion du monde s'est transformée en remontée depuis l'arrière du peloton. Même si la septième place finale de Hamilton peut à la fois sembler décevante mais aussi un sauvetage de meubles en règle (puisqu'il repart de Monza avec exactement la même avance qu'en y arrivant), c'est un grand sourire qu'il affichait après une course remportée par Pierre Gasly. Comme si les résultats les plus marquants du Français devaient toujours se conjuguer avec des problèmes pour le #44, en repensant bien sûr au podium du GP du Brésil l'an passé.

"Immenses félicitations à lui", a-t-il lancé au micro de Canal+, alors que Gasly venait de mettre fin à plus de 24 années sans victoire française en discipline reine. "Je pense que, je l’ai vu… J’ai pu passer un peu de temps avec Pierre, on joue en ligne de temps à autre."

Puis Hamilton de rappeler le parcours du #10 sur les 12 derniers mois pour mesurer le chemin fait et en remettre une couche sur la façon dont il estime que le Tricolore a été rétrogradé chez Toro Rosso / AlphaTauri. "Mais juste de voir sa progression… Quand il était chez Red Bull, il a été jeté injustement, je pense, sans avoir le temps de se développer. Il est allé chez l’équipe B et là il bat l’équipe A."

"Ça me donne un grand sourire, je pense qu’il le mérite vraiment, il mérite vraiment une place dans une top team. Mais je pense qu’il s’agit aussi d’un super résultat pour cette équipe. C’est un top 3 jeune [Gasly-Sainz-Stroll]. Ça n’a pas été la meilleure des journées pour moi, mais je l’ai quand même appréciée."

