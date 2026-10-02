Hamilton gêne Bortoleto : le verdict des commissaires

Dans une journée globalement calme, la seconde séance d'essais du Grand Prix de Bahreïn 2026 de Formule 1, délocalisé sur le tracé de Sepang, en Malaisie, a vu l'un des rares incidents qui a pu être signalé.

Peu avant la mi-séance, alors qu'il était dans un tour lancé, Gabriel Bortoleto sortait de l'enchaînement des virages 7-8 avec en ligne le mire une voiture à basse vitesse qui était en milieu de piste mais, initialement, totalement hors trajectoire.

Toutefois, à mesure de son arrivée dans la zone de freinage, l'Audi a vu la Ferrari, pilotée par Lewis Hamilton, maintenir une basse vitesse mais progressivement se déporter vers la droite et la trajectoire normale de course pour aborder le virage 9.

Finalement, le septuple champion s'était tellement déporté qu'il n'y avait plus d'espace pour que le Brésilien reste sur l'extérieur. Ce dernier a donc dû freiner pour éviter le contact et contourner le Britannique par la gauche avant de s'engager dans le virage.

La réaction ne s'est pas faite attendre : au geste de la main pour signifier son mécontentement, Bortoleto a ajouté à la radio "Putain, mais qu'est-ce que ce gars est en train de faire ?". Ce à quoi l'ingénieur a répondu "Il est dans un tour de refroidissement", avant que le pilote ne réplique : "Je sais, mais il me voit arriver et il continue juste de bloquer."

Quant à Hamilton, il s'est simplement défendu à la radio en invoquant une mauvaise visibilité via ses rétroviseurs - dont le rétroviseur droit visiblement endommagé - et en demandant à son équipe d'être plus proactive. "Je ne peux pas voir avec mes rétroviseurs", a-t-il ainsi lancé, "donc tenez-moi au courant."

Les commissaires n'ont pas tardé à se saisir du dossier. Après enquête et audience, ils ont à la fois décidé de sanctionner Hamilton d'un simplement avertissement mais également d'infliger une amende de 10 000 euros à la Scuderia Ferrari.

La décision complète des commissaires

Gabriel Bortoleto (Audi) Photo de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Voici leur justification complète : "HAM roulait lentement à l'approche du virage 9, à une vitesse d'environ 80 à 85 km/h, lorsque BOR, qui effectuait un tour de sortie des stands et non un tour lancé, s'est approché par l'arrière à environ 240 km/h, soit une vitesse de convergence d'environ 155 à 160 km/h."

"HAM s'est déplacé du milieu de la piste vers la trajectoire de course, à la fin de la ligne droite, ce qui a contraint BOR à freiner et à effectuer une manœuvre d'évitement."

"Les commissaires ont reconnu que le rétroviseur droit de HAM était endommagé, comme le confirment les preuves photographiques et vidéo, et qu'il n'avait reçu aucun avertissement radio de la part de son équipe. Les deux représentants d'équipe ont déclaré que de tels avertissements ne sont généralement pas émis lorsque la voiture qui s'approche n'est pas sur un tour lancé. BOR a également confirmé qu'il était resté maître de la situation."

"Néanmoins, les commissaires ont estimé que HAM avait inutilement gêné la voiture qui s'approchait à une vitesse nettement supérieure en se déplaçant sur la trajectoire de course à faible vitesse. Le fait que BOR n'effectuait pas de tour lancé ne modifie en rien cette conclusion."

"Les commissaires ont également examiné si l'incident devait être considéré comme une obstruction dangereuse. Ils ont notamment pris en compte la vitesse d'approche élevée ainsi que le fait qu'un pilote, conscient que l'un de ses rétroviseurs est endommagé, devrait faire preuve d'une prudence accrue avant de s'engager sur la trajectoire. Cependant, BOR est resté maître de la situation et a pu éviter HAM."

L'équipe savait que le rétroviseur droit de HAM était endommagé. À ce titre, les commissaires estiment que l'équipe aurait dû émettre des avertissements radio appropriés.

"Les commissaires ont considéré le rétroviseur endommagé et le fait que BOR n'effectuait pas de tour lancé comme des circonstances atténuantes. Celles-ci ont été mises en balance avec l'importante différence de vitesse, le fait que HAM se soit engagé sur la trajectoire et la nécessité qui en a résulté pour BOR de procéder à une manœuvre d'évitement."

"Compte tenu de tous les éléments susmentionnés, les commissaires estiment que la sanction standard pour obstruction lors d'une séance d'essais, à savoir un avertissement, est appropriée."

"Les commissaires ont également examiné la responsabilité de la Scuderia Ferrari HP dans cet incident. L'équipe savait que le rétroviseur droit de HAM était endommagé. À ce titre, les commissaires estiment que l'équipe aurait dû émettre des avertissements radio appropriés concernant les voitures approchant à une vitesse nettement supérieure, que ces voitures soient sur un tour lancé ou non."

"Les commissaires estiment donc que l'équipe n'a pas fourni à son pilote les informations appropriées alors qu'elle savait que sa capacité à évaluer le trafic en approche était considérablement réduite en raison du rétroviseur endommagé, et infligent une amende de 10 000 € à la Scuderia Ferrari HP."