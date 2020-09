Hamilton juge le Mugello : "Pas de temps pour jouer ici"

Lewis Hamilton n'a signé le meilleur chrono d'aucune des deux premières séances d'essais libres du Grand Prix de Toscane, laissant ce privilège à son coéquipier Valtteri Bottas, en verve pour débuter le week-end. Intégré tardivement au calendrier en raison de la crise du coronavirus, le Mugello est le théâtre d'une grande première pour la Formule 1 en compétition officielle, et le défi semble répondre aux attentes. Après cette première journée de roulage, le sextuple Champion du monde retient un tracé qu'il juge "sérieux" et où la moindre erreur se paiera cash.

"Il n'y a pas de temps pour jouer ici", prévient Hamilton. "C'est un circuit très, très sérieux. Il n'y a que des [virages] à moyenne ou haute vitesse, et on ne descend pas plus bas que le troisième ou quatrième rapport, donc c'est très rapide. Il n'y a pas beaucoup de zones de dégagement, notamment au niveau des virages 8 et 9. Je regardais comment c'était là-bas pendant le tour de rentrée. Je prie simplement pour que les pneus tiennent bon pendant la course."

Une prière qui ne doit pas inquiéter outre-mesure, puisqu'à l'instar des pilotes Red Bull, Hamilton s'est montré plutôt rassuré par la tenue des pneumatiques aujourd'hui sur le Mugello, alors que des craintes existaient en amont. "En fait, franchement, ils étaient plutôt costauds", explique le Britannique. "Je ne sais pas ce que ça signifiera pour la stratégie. J'espère toujours plus d'un seul arrêt, sinon c'est toujours un peu ennuyeux. Mais nous verrons plus tard. Même les pneus tendres se comportaient vraiment bien."

La nouveauté des lieux fait toutefois que les limites n'ont pas encore été totalement approchées, ainsi qu'un comportement de la Mercedes qui ne satisfait pas encore pleinement son pilote. "J'essaie d'attaquer à la limite, mais il y a des endroits comme le dernier secteur où j'ai réglé ça", précise-t-il. "Je suis plutôt content de ça. Le premier et le deuxième secteur sont encore un peu mon point faible, surtout le premier. Il y a encore beaucoup à faire dans cette portion. Max [Verstappen] et Valtteri [Bottas] sont très rapides ici, donc il y a beaucoup à analyser ce soir, en espérant faire mieux mieux demain."

Revenant sur les spécificités du tracé, Hamilton ne cache pas avoir apprécié l'enchaînement des virages d'Arrabbiata, qui se passent à fond et génèrent une importante force latérale. "C'est presque comme le triple gauche qu'il y a en Turquie", décrit-il. "C'est incroyablement rapide dans les virages 6, 7, 8 et 9. Je dois dire que c'est intense. C'est incroyable à vivre. Mais ce sera difficile de prendre soin des pneus dans cette portion."