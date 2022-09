Hamilton juge le podium à sa portée à Zandvoort

Charger le lecteur audio

"Bien plus heureux en arrivant ce week-end" à Zandvoort, Lewis Hamilton a changé de ton quelques jours seulement après un Grand Prix de Belgique à oublier. Car lors des qualifications du Grand Prix des Pays-Bas, le septuple Champion du monde s'est installé dans "une voiture se battant potentiellement pour la première ligne".

Les montagnes russes se poursuivent pour Mercedes, avec une W13 décidément très difficile à cerner. Lewis Hamilton, lui, s'élancera quatrième sur la grille de départ. "Je ne comprends pas, on peut être très loin un week-end et, tout à coup, être là le week-end suivant", lâche l'Anglais, perplexe. "C'est déroutant, c'est sûr. Mais il y a beaucoup de points positifs à retenir aujourd'hui. Je pense que s'il n'y avait pas eu le drapeau jaune [provoqué par Sergio Pérez], on aurait pu espérer se battre pour la première ligne. Donc c'est vraiment positif. On a réduit l'écart sur un tour, et si ça peut refléter ensuite notre rythme de course, ce sera incroyable."

"Les ingénieurs ont une compréhension bien meilleure de ce pourquoi ça n'a pas fonctionné la dernière fois et de ce pourquoi ça fonctionne ici. C'est lié à l'aérodynamique et à ce genre de choses, et je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas vu lors du dernier Grand Prix, car il y a des choses qui auraient pu être faites différemment et ça aurait pu être un peu mieux. On s'assure d'être mieux préparés d'une course à l'autre. Mais de manière générale, ce type de circuit, quand on y pose la voiture, ça fonctionne beaucoup mieux avec la hauteur de caisse. Il y a de l'espoir, le potentiel est là, mais je ne sais pas du tout si la voiture sera bonne ou mauvaise lors des prochaines courses. Il faut voir quand on arrive, c'est un peu comme une humeur qui change. C'est comme un être humain."

Avant de supposer quel sera le comportement de sa flèche d'argent sur un circuit de Monza totalement différent de Zandvoort la semaine prochaine, Lewis Hamilton veut profiter du mieux possible du niveau de performance affiché ce week-end. À trois dixièmes du poleman Max Verstappen malgré une deuxième tentative avortée en Q3, il ne vise pas moins que le podium.

"Je suis assurément optimiste", répond-il quant à cet objectif. "C'est difficile de doubler ici, donc on verra. Je n'ai pas fait de long relais, mais George [Russell] en a fait et c'était plutôt bon. La voiture était très bonne aujourd'hui et je sentais que je pouvais aller plus vite. J'espère que ça se traduira demain, comme je l'ai dit, mais c'est sûr que j'attaquerai aussi fort que possible pour aller chercher un podium."