Hamilton : Mercedes a constaté "de nombreux problèmes"

Malgré les 90 tours qu'il a pu engranger vendredi matin, Lewis Hamilton assure que Mercedes doit faire face à ne "nombreux problèmes" qui ont émergé tout au long des deux semaines d'essais hivernaux. Jeudi après-midi, le sextuple Champion du monde avait notamment vu son programme s'arrêter prématurément, après seulement 14 tours, à cause d'une défaillance moteur. L'unité de puissance allemande est au centre des préoccupations puisque l'équipe avait rencontré un problème la semaine dernière et que Williams, un de ses deux teams clients, a également multiplié les ennuis.

Pour Hamilton, le potentiel de performance de la W11 n'est pas en doute mais le travail à fournir d'ici Melbourne demeure conséquent, principalement sur le plan de la fiabilité. "Je pense que nous avons connu de bons essais hivernaux", résume le pilote britannique. "Mais ça n'a pas été parfait, nous avons constaté que nous avions de nombreux problèmes que nous essayons de régler. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre pour les régler, mais ce n'est jamais forcément une mauvaise chose de les découvrir pendant les essais. Autrement, je crois que notre performance a été plutôt bonne en matière de tours parcourus, de kilométrage, mis à part hier, et pour ce qui est des processus et des choses que nous avons découvertes. Je n'ai aucune idée de là où nous nous situons par rapport aux autres, l'équipe aura probablement une meilleure vision de ça."

Si le premier bilan dressé par Hamilton demeure donc positif, il ne cache pas la persistance d'une certaine inquiétude sur le plan de la fiabilité moteur. "Est-ce une préoccupation ? Oui, c'est certain", assure-t-il. "Normalement, lors de la pré-saison nous avons beaucoup plus de confiance au niveau de la fiabilité, donc ça n'a pas été parfait. Nous en sommes à notre deuxième ou troisième moteur. Ce n'est clairement pas un scénario simple ou détendu pour nous. Mais j'ai toute confiance en tout le monde à l'usine pour qu'ils puissent faire le meilleur boulot possible lors des deux prochaines semaines et s'assurer que nous puissions partir du bon pied."

Sur le plan des sensations, la nouvelle flèche d'argent donne satisfaction au tenant du titre. "Je ne sais pas où en sont les autres mais je comprends bien la voiture", souligne Hamilton. "Je suis à l'aise et confiant pour avoir à Melbourne une voiture avec laquelle je sais que je peux attaquer et extraire le meilleur. Est-ce que ce sera suffisant pour être devant les autres ? Nous allons le savoir."

Propos recueillis par Jonathan Noble

