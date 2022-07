Hamilton : "Je crois sincèrement qu'on peut remporter une victoire"

Charger le lecteur audio

Le Grand Prix de Grande-Bretagne a eu une saveur toute particulière pour Mercedes, et pas simplement parce que c'était la course à domicile de l'écurie : pour la première fois, les Flèches d'Argent ont été en mesure de se battre pour la victoire, en l'occurrence avec Lewis Hamilton, George Russell ayant été éliminé dans un carambolage au départ.

La Mercedes W13 souffrait de divers maux depuis le début de la saison, dont un marsouinage chronique ; après de nombreux tests infructueux lors des premiers Grands Prix de la saison, certaines évolutions ont porté leurs fruits à Barcelone et surtout à Silverstone, notamment au niveau des suspensions avant, des pontons et de l'aileron arrière. Résultat : Hamilton s'est qualifié cinquième à une seconde de la pole position mais, en course, a longtemps affiché un rythme similaire à celui des Ferrari et des Red Bull, montant sur la troisième marche du podium après une bataille de longue haleine.

Il y a deux mois, une victoire en 2022 paraissait assez invraisemblable pour la marque à l'étoile, mais ce n'est plus un scénario farfelu. Le septuple Champion du monde en est bien conscient : "Il y a longtemps, en début d'année, je n'étais vraiment pas sûr que nous allions gagner dans cette voiture. Bien sûr, ce n'est pas ce que nous aimons penser, mais nous avions le sentiment d'avoir un chemin sacrément long à parcourir pour rattraper tout le monde, sachant les progrès réalisés par chacun. Mais assurément, c'est extrêmement encourageant."

"Pendant très longtemps, nous avons fait des changements sans voir l'effet attendu, sans voir d'amélioration sur la voiture. Il y a eu un bon pas en avant à Barcelone, mais nous avons ensuite connu plusieurs courses difficiles par la suite."

"Puis il y a eu cette dernière course – ces deux dernières courses – qui ont été relativement compétitives, et c'est vraiment encourageant : nous semblons aller dans la bonne direction, il semble vraiment y avoir du potentiel dans la voiture. En creusant un peu pus, avec encore un peu plus de travail, espérons pouvoir nous rapprocher de l'opportunité de gagner une course. Je crois sincèrement que nous pouvons remporter une victoire cette année."

Le son de cloche est légèrement différent du côté de George Russell, qui estime que le fort appui requis par la piste de Silverstone a favorisé les atouts de la Mercedes et que le niveau de performance pourrait varier ce week-end au Red Bull Ring : "Je ne crois pas qu'il soit souhaitable que l'on s'enflamme. Je pense que Silverstone est un circuit très unique compte tenu de la vitesse avec laquelle on aborde tous ces virages. Nous avons clairement beaucoup d'appui et un bon potentiel sur une piste comme Silverstone. Nous sommes ici sur un circuit qui est plutôt à vitesse moyenne et non rapide."

"Nous devons continuer à évaluer ça. Silverstone a été un excellent pas dans la bonne direction. Nous en avons tiré de très bonnes leçons, mais il va falloir voir comment nous nous débrouillons ce week-end."

Propos recueillis par Luke Smith