Hamilton a peut-être perdu un moteur neuf à Spa

L'unité de puissance qu'utilisait Lewis Hamilton au Grand Prix de Belgique a été renvoyée à l'usine Mercedes HPP de Brixworth pour y être inspectée après l'accrochage survenu dans le premier tour entre le Britannique et Fernando Alonso, l'ayant d'ailleurs contraint à l'abandon. Si le bloc est trop endommagé, le septuple Champion du monde sera frappé prochainement par une inévitable pénalité sur la grille de départ.

Après un contact avec l'Alpine de son adversaire au freinage des Combes, la Mercedes W13 de Lewis Hamilton a décollé puis a atterri lourdement. Du liquide a ensuite été vu s'échappant de la Flèche d'argent alors que son pilote, reparti au ralenti, disait ressentir au volant que les dégâts étaient suffisamment importants.

Les ingénieurs ont rapidement analysé la télémétrie et, 38 secondes après l'impact, Peter Bonington est intervenu. "Ralentis, ne va pas à fond, accélération partielle, accélération partielle", a d'abord lancé l'ingénieur de course de Lewis Hamilton avant de lui intimer quelques instants plus tard l'ordre de s'arrêter en raison d'une "perte de pression d'eau".

L'Anglais s'est immobilisé dans une zone de dégagement, précisément 90 secondes après l'accrochage avec Fernando Alonso, puis a coupé son moteur. Une fumée blanche a commencé à se dégager, et l'unité de puissance pourrait avoir souffert d'avoir tourné sans la quantité suffisante de liquide de refroidissement, même sur une durée aussi courte.

Un porte-parole de Mercedes a confirmé à Motorsport.com que l'unité de puissance, renvoyée à Brixworth, allait être minutieusement examinée pour déterminer si elle peut être réutilisée. Il a précisé que son état général présentait "clairement une inquiétude".

Lewis Hamilton disposait à Spa-Francorchamps d'un V6 neuf, son troisième de la saison, destiné à boucler un cycle de sept Grands Prix. Il aurait ainsi pu lui permettre, éventuellement, de boucler la saison sans écoper de pénalité. Des éléments des deux précédentes unités de puissance sont encore décrits comme utilisables par Mercedes mais ne pourraient certainement suffire si les pièces du Grand Prix de Belgique disparaissent du stock de pièces.

En cas de changement de pièces à effectuer, le Grand Prix d'Italie, sur le circuit ultra-rapide de Monza, pourrait alors constituer la meilleure opportunité possible pour écoper d'une pénalité tout en en limitant les conséquences néfastes.

Avec Adam Cooper