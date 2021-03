Lewis Hamilton ne pense pas arrêter la F1 en 2021

Au terme d'une négociation contractuelle tardive avec Mercedes, Lewis Hamilton a prolongé son entente avec la marque d'une saison seulement. Cette durée a fait réagir quand la nouvelle a été officialisée en février dernier, précipitant encore plus de spéculations sur un éventuel retrait du septuple Champion du monde en fin de campagne 2021. Toutefois, Toto Wolff, le directeur exécutif de l'écurie, et Hamilton eux-mêmes ont assuré que cette durée n'avait rien à voir avec ce qui se passerait au-delà de l'année en cours.

Interrogé sur le sujet en conférence de presse à Sakhir par Motorsport.com , Hamilton a expliqué que la suite de sa carrière ne serait pas dictée par les résultats qu'il pourrait obtenir avec Mercedes cette année : "La position dans laquelle je suis n'a rien à voir avec le fait que nous gagnions ou non un championnat, je n'abandonne pas quand les choses deviennent difficiles. Je voulais un contrat d'un an et oui, j'ai dit à Toto qu'il serait bon, juste pour travailler sur l'avenir ensemble, d'en parler beaucoup plus tôt que janvier, juste avant que les essais pour la saison commencent et que je sois pleinement engagé dans ce championnat."

"Je pense que cette discipline en est au meilleur point au niveau des progrès que nous faisons. Je suis vraiment fier de ce que la F1 fait en reconnaissant qu'il s'agit d'une grande plateforme pour travailler vers un monde meilleur, et j'aime ce que je fais, je suis arrivé plus excité, je crois, que je ne l'ai été depuis longtemps. J'ai dit à Bono : 'J'ai hâte de commencer'. Nous allons avoir une très belle bataille d'une manière ou d'une autre et c'est ce que j'ai toujours aimé."

Quand il lui a alors été clairement demandé si 2021 pourrait être sa dernière saison en Formule 1, il a répondu : "Non, je ne... dans ma position actuelle, je ne ressens pas que c'est la fin. Bien entendu, nous avons ces changements excitants qui vont intervenir l'année prochaine. On dirait qu'il pourrait s'agir de la saison la plus enthousiasmante jusqu'à présent."

"Nous avons de nouvelles équipes, de nouveaux formats, c'est constant, je n'ai pas l'impression d'être à la fin. Mais ce n'est que dans les huit prochains mois environ que je saurai si je suis prêt à m'arrêter ou non. Personnellement, je ne pense pas que ce sera le cas, mais on ne sait jamais."

