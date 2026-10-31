Résumé de qualifications

Formule 1 GP de Mexico

Hamilton signe à Mexico sa première pole position avec Ferrari !

Lewis Hamilton a décroché la pole position devant George Russell au Grand Prix de Mexico.

Filip Cleeren

Publié: 31 oct. 2026, 22:20

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Photo de : Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Lewis Hamilton a offert à Ferrari sa première pole position de la saison 2026 en prenant le dessus sur George Russell au terme d'une séance de qualifications particulièrement disputée à Mexico.

Russell avait provisoirement délogé Charles Leclerc de la pole grâce à son ultime tentative sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez. Mais Hamilton a répliqué en signant un premier secteur légèrement plus rapide, ce qui lui a permis de prendre la première place à son rival de chez Mercedes pour seulement 0"009.

Hamilton a ainsi décroché la première pole de la saison pour la Scuderia, tandis que Leclerc n'a réussi qu'à améliorer légèrement son chrono lors de son dernier tour, concédant 0"119 à son coéquipier.

Max Verstappen a signé le quatrième temps, à un peu moins de deux dixièmes de la pole, mais s'élancera en cinquième position dimanche. Le Néerlandais avait écopé d'une pénalité d'une place sur la grille avant les qualifications, à la suite de son accrochage en piste avec Liam Lawson lors des essais libres de vendredi.

Au terme d'une séance plutôt discrète, le leader du championnat, Kimi Antonelli, a pris la cinquième place. Les cinq premiers se tiennent en seulement deux dixièmes. Du côté de McLaren, le champion du monde en titre Lando Norris semblait également en mesure de se battre pour la pole, mais le Britannique n'a pas réussi à exploiter sa première tentative rapide avant de renoncer à la seconde.

Visiblement furieux, Isack Hadjar a terminé septième pour Red Bull après être sorti de la piste dans le virage 13, un point faible de l'écurie autrichienne ce week-end. Lawson a pris la huitième place, mais reculera en neuvième position en raison de sa responsabilité dans l'incident survenu avec Verstappen lors des essais libres. Son coéquipier chez Racing Bulls, Arvid Lindblad, en profite donc pour récupérer la huitième place. Lawson s'élancera quant à lui depuis la cinquième ligne, aux côtés de Pierre Gasly, pilote Alpine.

En Q2, Hamilton et Piastri se sont retrouvés sous pression après avoir renoncé à leur première tentative rapide. Ils avaient donc besoin d'un deuxième tour propre pour accéder à la Q3. Hamilton a assuré sa place dans le top 10 avec le quatrième temps. Piastri n'a en revanche pas réussi à l'imiter. Un deuxième secteur catastrophique, durant lequel il a perdu près d'une demi-seconde dans les esses en raison d'un manque d'adhérence à l'arrière, a condamné l'Australien à une élimination en 13e position, à neuf dixièmes de son coéquipier Norris, auteur du meilleur temps.

Pierre Gasly a décroché de justesse sa place en Q3 avec le dixième temps, aux dépens de Nico Hülkenberg, pilote Audi. Chez Alpine, Franco Colapinto a réussi à devancer Piastri pour prendre la 12e place, tandis que Gabriel Bortoleto a été éliminé en 14e position.

Chez Haas, Oliver Bearman n'est pas parvenu à enchaîner un tour propre. Sa deuxième tentative rapide a été annulée pour non-respect des limites de piste, entraînant son élimination en 15e position. Carlos Sainz était le seul pilote Williams présent en Q2 et a pris la 16e place.

La Q1 a été interrompue par un drapeau rouge alors qu'il restait 11 minutes au compteur, à la suite de l'immobilisation de l'Aston Martin de Fernando Alonso. L'Espagnol a dû s'arrêter dans la zone du Foro Sol en raison d'un problème sur son unité de puissance.

Cet abandon a été particulièrement difficile à encaisser pour le double champion du monde, sur un circuit qui semblait pourtant être l'un des plus favorables à son équipe cette saison. Son unique tour rapide aurait presque suffi à lui permettre de rejoindre la Q2.

Alors qu'Hamilton avait établi la référence en 1'17"341, le chrono d'Alonso n'a finalement pas résisté à la progression de ses adversaires. Le pilote Aston Martin a été éliminé aux côtés d'Alex Albon, pilote Williams, qui a échoué à un dixième de son coéquipier Sainz, parvenu à franchir le cap de la Q1.

Ryō Hirakawa a terminé 19e pour ses débuts en Grand Prix. Le pilote Toyota en WEC, âgé de 32 ans, remplaçait Esteban Ocon, écarté chez Haas. Le Français a été mis à l'écart par le directeur de l'écurie, Ayao Komatsu, sans qu'aucune explication publique supplémentaire ne soit fournie. Il semblerait toutefois que les tensions entre le pilote et son équipe aient atteint un point de rupture. Ocon a déjà été remplacé par le jeune pilote de la Ferrari Driver Academy, Rafa Câmara, pour la saison 2027.

Lance Stroll a pris la 20e place dans la deuxième Aston Martin, devant les deux Cadillac de Sergio Pérez et Valtteri Bottas. Ce dernier devait de toute façon s'élancer depuis la dernière position en raison d'une pénalité sur la grille liée à l'utilisation d'un cinquième moteur Ferrari.

Q1

Toutes les statistiques

Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h 1 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 7

1'17.341

S 200.338 2 I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 9

+0.044

1'17.385

0.044 S 200.224 3 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 10

+0.165

1'17.506

0.121 S 199.912 4 O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 8

+0.318

1'17.659

0.153 S 199.518 5 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 8

+0.318

1'17.659

0.000 S 199.518 6 G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 10

+0.386

1'17.727

0.068 S 199.343 7 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 6

+0.392

1'17.733

0.006 S 199.328 8 N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 10

+0.527

1'17.868

0.135 S 198.982 9 K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 9

+0.577

1'17.918

0.050 S 198.855 10 M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 5

+0.601

1'17.942

0.024 S 198.793 11 O. Bearman Haas 87 Haas Ferrari 12

+0.742

1'18.083

0.141 S 198.434 12 L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 9

+0.756

1'18.097

0.014 S 198.399 13 P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 8

+0.853

1'18.194

0.097 S 198.153 14 A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 9

+0.869

1'18.210

0.016 S 198.112 15 F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 8

+1.176

1'18.517

0.307 S 197.338 16 C. Sainz Jr Williams 55 Williams Mercedes 12

+1.180

1'18.521

0.004 S 197.328 17 A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 12

+1.289

1'18.630

0.109 S 197.054 18 F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 4

+1.567

1'18.908

0.278 S 196.360 19 R. Hirakawa Haas 50 Haas Ferrari 10

+1.617

1'18.958

0.050 S 196.235 20 L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 10

+1.731

1'19.072

0.114 S 195.953 21 S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 9

+1.764

1'19.105

0.033 S 195.871 22 V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 9

+2.511

1'19.852

0.747 S 194.038 Voir les résultats complets

Q2

Toutes les statistiques

Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h 1 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 15

1'16.728

S 201.939 2 M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 8

+0.148

1'16.876

0.148 S 201.550 3 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 18

+0.216

1'16.944

0.068 S 201.372 4 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 14

+0.225

1'16.953

0.009 S 201.348 5 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 15

+0.299

1'17.027

0.074 S 201.155 6 I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 15

+0.319

1'17.047

0.020 S 201.103 7 K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 16

+0.405

1'17.133

0.086 S 200.879 8 A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 15

+0.407

1'17.135

0.002 S 200.873 9 L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 15

+0.479

1'17.207

0.072 S 200.686 10 P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 14

+0.550

1'17.278

0.071 S 200.502 11 N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 19

+0.578

1'17.306

0.028 S 200.429 12 F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 14

+0.912

1'17.640

0.334 S 199.567 13 O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 17

+0.918

1'17.646

0.006 S 199.551 14 G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 19

+0.952

1'17.680

0.034 S 199.464 15 O. Bearman Haas 87 Haas Ferrari 18

+1.355

1'18.083

0.403 S 198.434 16 C. Sainz Jr Williams 55 Williams Mercedes 18

+2.157

1'18.885

0.802 S 196.417 Voir les résultats complets

Q3

Toutes les statistiques

Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h 1 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 20

1'16.514

S 202.504 2 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 22

+0.009

1'16.523

0.009 S 202.480 3 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 24

+0.119

1'16.633

0.110 S 202.189 4 M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 14

+0.178

1'16.692

0.059 S 202.034 5 K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 24

+0.193

1'16.707

0.015 S 201.994 6 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 21

+0.310

1'16.824

0.117 S 201.686 7 I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 20

+0.386

1'16.900

0.076 S 201.487 8 L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 21

+0.515

1'17.029

0.129 S 201.150 9 A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 21

+0.603

1'17.117

0.088 S 200.920 10 P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 20

+0.639

1'17.153

0.036 S 200.826 Voir les résultats complets

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