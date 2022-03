Hamilton presque "soulagé" d'être cinquième

Charger le lecteur audio

Entre 2014 et 2021, la cinquième place d'une Mercedes sur la grille, et à plus forte raison de Lewis Hamilton, était souvent synonyme de déception. Pour la manche inaugurale de la saison 2022, c'est presque une belle surprise pour le Britannique qui a déclaré après la séance, dans un sourire : "Je ne vais pas dire que je suis soulagé..."

Mais ça y ressemble tout de même. Le septuple Champion du monde semblait un temps devoir être embarqué dans une situation étonnante où son équipier jusqu'à l'an passé, Valtteri Bottas, paraissait capable de lui damer le pion, tout comme la Haas de Kevin Magnussen. Finalement, Hamilton devance nettement le pilote Alfa Romeo et le Danois, tout aussi nettement qu'il est distancé de la lutte pour la pole, signée par Charles Leclerc.

Une cinquième place dans un no man's land donc, qui fait de lui le seul pilote hors Ferrari et Red Bull dans la seconde du poleman ce samedi à Sakhir. "Je suis globalement très content d'aujourd'hui étant donné ce que nous avons vécu ces deux dernières semaines, les difficultés que nous avons eues, les problèmes que nous avons eus avec la voiture", a-t-il ajouté, en référence au comportement capricieux et "marsouineur" de la W13 depuis qu'elle a pris la piste dans sa version à pontons étroits.

Lewis Hamilton au volant de la Mercedes W13

"C'était un peu un cauchemar à piloter mais nous sommes restés concentrés et avons continué à travailler, donc je suis fier que tout le monde soit resté positif. Cinquième en qualifications, les gars devant nous sont sur une autre planète, donc je suis content d'où nous sommes. Ce n'est pas la première ligne mais nous allons nous améliorer, et nous ferons de notre mieux."

Pour le moment, la lutte pour la victoire, comme il l'avait dit plutôt cette semaine, semble inatteignable pour Mercedes tant l'écart de rythme est important avec le quatuor de tête. "Ces gars [Red Bull et Ferrari] vont s'en aller, donc nous ne sommes pas dans la lutte avec eux. Ils avaient une seconde d'avance sur nous hier en termes de rythme de course, donc je me battrai probablement avec ceux qui sont derrière. Bien sûr, je vais essayer d'être aussi rapide que possible et de progresser. Mais, comme je l'ai dit, leurs performances sont assez loin de nous."