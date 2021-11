Hamilton et Räikkönen réprimandés après les EL1

Les Essais Libres 1 du Grand Prix de Mexico, disputés sur une piste très poussiéreuse de l'Autódromo Hermanos Rodríguez, ont été le théâtre d'un certain nombre de sorties ou d'erreurs de la part des pilotes. Si les plus marquantes ont été les tête-à-queue de Charles Leclerc (Ferrari) et de Sergio Pérez (Red Bull Racing), qui ont cassé leur aileron arrière à la sortie du stadium, deux pilotes ont commis une erreur au freinage du premier virage avant de se rendre coupables d'une infraction.

En effet, Lewis Hamilton puis Kimi Räikkönen ont tous les deux manqué le freinage du premier virage avant de tirer tout droit dans la zone de dégagement située entre les virages 1 et 3. Or, ensuite, les deux hommes ont regagné la piste directement, en passant à la gauche de la corde du virage 2 pour le Britannique et à droite pour le Finlandais, mais sans aller contourner par la gauche le plot situé sur l'extérieur du virage 3.

Cela contrevient directement aux Notes du directeur de course, Michael Masi, qui indiquent à l'article 21.1 : "Tout pilote qui quitte la piste sur le côté gauche entre les virages 1 et 2, ou qui passe à gauche du plot à la corde du virage 2, doit rejoindre la piste en passant à gauche du plot au virage 3."

Rapidement placés sous enquête, les deux hommes ont été convoqués par les commissaires après la fin des EL1 pour cette infraction. Après audience, les deux Champions du monde ont reçu une réprimande liée au pilotage, leur première de la saison.

"La voiture 44 a quitté la piste sur le côté gauche entre les virages 1 et 2 et a rejoint la piste entre les virages 2 et 3, au lieu de rejoindre la piste en passant à gauche du plot au virage 3", indique la décision des commissaires sur le cas Hamilton. "Tout en prenant note des commentaires du pilote concernant les conditions de piste et de sa tentative de se diriger vers la gauche après avoir quitté la piste, les commissaires considèrent qu'il s'agit d'un manquement aux instructions du directeur de course énoncées à l'article 21.1 a) de [ses] Notes."

Plus tard, lors des Essais Libres 2, c'est Nikita Mazepin qui a été pris par la patrouille, pour une infraction au virage 9. Il a également été réprimandé par les commissaires.

Pour rappel, si un pilote écope de trois réprimandes liées au pilotage dans une même saison, il reçoit automatiquement une pénalité de dix positions sur la grille de départ de la course suivante.