Hamilton : Bannir le mode qualif "c'est évidemment pour nous ralentir"

La FIA informé les écuries de sa volonté, par le biais d'une directive technique à paraître, de mettre fin aux modes moteur spéciaux pour les qualifications, qui augmentent temporairement la performance des unités de puissance mais ne peuvent pas être utilisés (ou pas sur de longues durées) en course.

La décision, que l'instance veut effective dès le Grand Prix de Belgique fin août, impliquerait d'utiliser le même mode moteur en qualifs et en course. Cela en faisant entrer le changement des modes de puissance dans la catégorie des aides au pilotage au sens du Règlement Sportif mais également comme une infraction au Règlement Technique sous le prétexte que "la multitude et la complexité des modes utilisés font qu'il est extrêmement difficile pour la FIA de contrôler le respect de toutes les réglementations et dispositions liées à [l'unité de puissance] à certains moments cruciaux" des épreuves.

Cela est également vu comme un moyen de réduire l'impact des modes moteur qualificatifs des écuries motorisées par Mercedes, les W11 ayant par exemple jusqu'ici créé un écart moyen de 0,8 seconde avec les voitures motorisées par la concurrence en qualifications.

Pilote Mercedes depuis 2013, avec au passage cinq titres glanés, 66 victoires remportées et 65 poles signées, Lewis Hamilton a été interrogé sur cette information à la veille du début du Grand Prix d'Espagne, à Barcelone. Quand il lui a été demandé si la marque à l'étoile avait plus à perdre que les autres motoristes, il a simplement répondu : "Non."

"Et je reviens sur le fait que, au bout du compte, les gars de notre équipe ont fait un excellent travail avec le moteur. C'est évidemment pour nous ralentir, mais je pense que ça ne donnera pas le résultat qu'ils veulent, donc c'est très bien s'ils le font."

Puis le sextuple Champion du monde d'ajouter : "Ce n'est pas une surprise pour nous, ils essaient toujours de nous ralentir. Mais cela ne change pas grand-chose pour nous, donc ce n'est pas un problème."

Voir aussi :