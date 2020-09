Hamilton devrait rejoindre Verstappen chez Red Bull, pour Jordan

Même s'il apparaît hautement probable que Lewis Hamilton prolonge son engagement avec Mercedes au-delà de 2020, Eddie Jordan croit qu'une perspective bien plus attrayante pour la Formule 1 serait qu'il quitte l'écurie allemande pour rejoindre Red Bull. Selon l'Irlandais, cela offrirait une lutte fascinante entre le Britannique et Max Verstappen, de laquelle le Néerlandais pourrait ressortir vainqueur.

"Personnellement, je crois que Lewis devrait aller chez Red Bull et pas chez Ferrari", a-t-il déclaré pour la chaîne Ziggo Sport. "Je vous dirais que c'est parfait parce que... le meilleur jeune pilote de toute la F1 actuellement est Max Verstappen. Il n'y a aucun doute là-dessus."

"Son style, sa vitesse, son intelligence, son contrôle de la voiture. Son arrogance également. Et les vainqueurs de Grands Prix et les Champions ont besoin d'arrogance. C'est évident. Et il en a. A-t-il reçu cela de Jos ou autre, je ne sais vraiment pas, mais le fait est qu'il a un talent incroyable. Et ce que je crois, c'est que s'il avait un équipier comme Lewis Hamilton, alors que je pense qu'il serait capable de le battre."

Jordan n'a par ailleurs pas de doutes sur la question de savoir si Hamilton est au niveau de pilotes comme Alain Prost, Ayrton Senna ou Michael Schumacher. Mais il pense que Verstappen a les qualités pour réaliser ce que le sextuple Champion réalise, s'il a la bonne voiture.

"Je pense qu'à la fin de l'année, Lewis sera meilleur que n'importe qui", a ajouté Jordan. "Je dois dire que Lewis est au niveau de Prost, Senna et Schumacher. Et je pense qu'il est en passe de les dépasser, jusqu'à ce que Max soit là. Ensuite, une fois que Max sera lancé, ce sera exactement la même chose. Je ne pense pas que Red Bull soit loin. Ils sont extrêmement proches. Et je pense qu'ils n'ont pas été vraiment chanceux cette année."

"Nous avons vu les abandons de Max et quelques petits problèmes. Albon a fini la course troisième [au Mugello]. Je crois que le moteur, le moteur Honda, est l'égal ou va bientôt l'être du Mercedes. Donc, comme je l'ai dit à Adrian Newey : 'Il faut faire une meilleure voiture, parce que si vous êtes aussi performants que ce je sais que Max peut faire, alors il y a un Championnat du monde à aller chercher pour Red Bull'."

