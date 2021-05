Hamilton a remporté un troisième Laureus Award

La cérémonie annuelle des Laureus World Sport Awards a vu Lewis Hamilton repartir avec un tout nouveau prix, celui d'Athlete Advocate of the Year, qui a récompensé le Britannique pour son engagement en faveur de la justice et de la diversité raciales. Cela récompense évidemment une année 2020 particulièrement importante dans la vie de Hamilton qui s'est plus que jamais imposé comme un porte-parole de la cause qu'il défendait alors que plusieurs affaires ont grandement contribué à mettre cette question sur le devant de la scène mondiale.

"Un immense merci à la Laureus World Sports Academy pour m'avoir remis ce prix incroyable", a déclaré Hamilton. "L'année qui vient de s'écouler a été incroyablement difficile pour tant de personnes, mais il a également été encourageant de voir le pouvoir de nos voix collectives susciter de nouveaux débats et des changements. L'impact de chacun de ceux qui se sont levés est très inspirant, et je tiens à vous en remercier. Continuez à vous battre, continuez à faire briller votre lumière."

C'est la troisième fois que Hamilton est récompensé lors de cette cérémonie, après avoir remporté le prix de la Révélation de l'année en 2008 et avoir partagé celui de Sportif de l'Année avec Lionel Messi l'an passé.

Le Britannique était nommé dans la catégorie du Sportif de l'Année pour sa saison 2020 mais c'est le tennisman Rafael Nadal qui a eu cet honneur, après avoir remporté son 13e Roland Garros. Les autres candidats étaient LeBron James, Robert Lewandowski, Armand Duplantis et Joshua Cheptegei.

L'écurie Mercedes était quant à elle nommée dans la catégorie Équipe mondiale de l'Année, un trophée qu'elle avait déjà remporté en 2018. C'est toutefois le Bayern Munich, vainqueur de la Ligue des Champions de football et du championnat allemand qui a reçu ce prix

Côté moto, Joan Mir était parmi les candidats au titre de Révélation de l'Année, mais a été battu par Patrick Mahomes, le quarterback qui a conduit l'équipe des Chiefs de Kansas City à la victoire au Super Bowl 2020.