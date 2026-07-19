Hamilton renverse un mécanicien Ferrari : le verdict des commissaires

Après l'incident qui a vu Lewis Hamilton renverser l'un de ses mécaniciens lors de son arrêt au stand au Grand Prix de Belgique 2026 de F1, les commissaires ont rendu leur décision en infligeant une lourde amende à Ferrari. Le Britannique conserve donc sa quatrième position au classement de l'épreuve.

Pénalisé de cinq secondes après l'accrochage avec George Russell, Hamilton se savait contraint d'observer une pénalité de cinq secondes lors de son passage par les stands. Par chance pour le Britannique, il a pu profiter un Virtual Safety Car pour en atténuer l'effet, puisqu'il s'est arrêté dans un moment où l'ensemble du peloton était à vitesse réduite.

Toutefois, l'arrêt du septuple champion du monde n'a pas été irréprochable : au moment où le feu est repassé au vert, le signal lui intimant l'ordre de réaccélérer, l'un de ses mécaniciens s'est alors avancé sur le chemin de sa voiture.

Il y a alors eu un contact entre la roue avant droite de la Ferrari et l'homme qui est tombé, sans toutefois se faire rouler dessus et sans subir de graves blessures. Ferrari a indiqué auprès de Motorsport.com qu'il allait "parfaitement bien".

Immédiatement, Hamilton a arrêté sa monoplace puis s'est relancé quand le mécanicien s'est dégagé, avant de s'enquérir de sa santé à la radio. Logiquement, une enquête a été lancée par les commissaires pour un potentiel "unsafe release", ces derniers ayant toutefois décidé d'attendre la fin de course pour entendre le pilote et l'écurie, convoqués à 16h45 à Spa.

Les commissaires ont décidé d'infliger une amende à Ferrari à hauteur de 30 000 euros, dont 10 000 euros avec sursis sur les 12 prochains mois et à la condition que l'écurie envoie un rapport à la FIA, d'ici deux semaines, "concernant l'incident et les protocoles introduits pour atténuer le risque qu'une telle situation survienne à l'avenir".

Voici, par ailleurs, la justification complète de cette décision : "Alors que la voiture n°44 quittait son stand, un mécanicien s'est retrouvé sur la trajectoire du pneu avant droit au moment où la F1 avançait. Il est tombé mais n'a pas été blessé."

"L'équipe a expliqué que l'incident s'était produit dans le cadre d'une combinaison complexe et inhabituelle de circonstances. HAM s'était vu infliger une pénalité de 5 secondes pour une infraction, qu'il devait purger avant que le travail sur la F1 puisse commencer."

"LEC [Charles Leclerc] se trouvait à son box au moment où HAM est entré dans la voie des stands. HAM a indiqué à son ingénieur qu'il souhaitait un ajustement de l'aileron avant, mais cette demande n'a pas été transmise au superviseur."

"HAM est entré dans la zone d'arrêt, a purgé sa pénalité de temps et, à l'issue des 5 secondes, un membre de l'équipe a annoncé 'Go', puis '0,6 degré', la première instruction signifiant le début de l'arrêt au stand et la seconde, un réglage de l'aileron."

Lewis Hamilton (Ferrari) Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Le changement de pneus a été effectué, le responsable du cric a abaissé la monoplace et le superviseur a activé le signal lumineux vert pour permettre à la voiture n°44 de redémarrer. Au moment même où le pilote redémarrait, un autre mécanicien muni d'un outil pour ajuster l'aileron avant s'est avancé sur la trajectoire du pneu avant droit. Avant de s'avancer, il avait la tête baissée, les yeux fixés sur l'outil, et n'a pas vu le feu vert."

"L'équipe a reconnu que le fait d'avoir autorisé la voiture n°44 à repartir dans ces circonstances était dangereux et a attribué cette erreur à une instruction inappropriée donnée trop tardivement concernant le réglage de l'aileron, à un manque de communication claire et au fait que le mécanicien n'ait pas remarqué le feu vert."

"L'équipe s'est engagée à revoir ses procédures d'arrêt au stand afin de garantir qu'un incident de ce type ne se reproduise plus."

Hamilton pas en tort

"Les commissaires ont estimé que le pilote n'était en aucun cas en faute. En effet, le pilote s'est rendu compte de ce qui s'était passé dès qu'il a commencé à redémarrer et s'est immédiatement arrêté jusqu'à ce que le mécanicien soit hors de danger. Loin d'entraîner un avantage sportif, cet incident a causé un désavantage sportif à la voiture n°44, dont l'arrêt au stand a été rallongé."

"Dans ces circonstances, l'incident ne justifiait pas une sanction sportive, mais justifiait en revanche une amende importante à l'encontre du concurrent, étant donné que des défaillances procédurales de cette nature compromettent la sécurité des mécaniciens."

"Les commissaires ont pris en compte la combinaison inhabituelle de circonstances qui a contribué à la confusion au sein de l'équipe - circonstances auxquelles l'équipe ne pouvait normalement pas s'attendre."

"Pour cette raison, les commissaires ont décidé de surseoir à une partie de l'amende, à condition que l'équipe procède à un examen de ses procédures et soumette à la FIA un rapport décrivant les mesures correctives à prendre."