Hamilton : On ne pouvait rien faire face à Verstappen

Avec des nouvelles pièces et des craintes formulées par Red Bull, l'écurie Mercedes avait très probablement de grandes ambitions pour le Grand Prix de France. Et bien que la première Flèche d'Argent a été reléguée à près d'une seconde du chrono de pole position de Charles Leclerc en qualifications, l'équipe allemande a signé son meilleur résultat en course de la saison grâce à la deuxième place de Lewis Hamilton.

Le Britannique a notamment bénéficié de l'accident de Leclerc et de la sortie de la voiture de sécurité pour se placer dans les échappements de Max Verstappen, nouveau leader. Toutefois, Hamilton a été dans l'impossibilité de croiser le fer avec le Néerlandais en raison des limites de sa monture. Et c'est avec dix secondes de retard sur son rival que le pilote Mercedes a coupé la ligne d'arrivée.

Mais Hamilton espérait-il mieux face au pilote Red Bull au Paul Ricard ? Interrogé par Motorsport.com, le Britannique précise qu'il était impossible de se calquer sur le rythme imposé par son adversaire, qui creusait le plus l'écart en ligne droite.

"J'étais littéralement pied au plancher en ligne droite et [Verstappen] prenait de l'avance", commente Hamilton. "Aujourd'hui, la ligne droite était l'un des plus gros déficits. Si l'on perd quatre dixièmes, trois dixièmes, peu importe, en ligne droite, il n'y a rien que l'on puisse faire. Donc on doit travailler pour s'améliorer là-dessus pour l'avenir. Je suis sûr que l'on pourrait faire mieux sur d'autres [points]."

"Si j'avais attaqué davantage, je n'aurais peut-être pas vu la fin de la course dans la même position. Donc je devais aussi me rappeler qu'il fallait que je garde la voiture et les pneus en un seul morceau."

Verstappen a été brièvement pris en chasse par Hamilton à la fin du Safety Car.

La deuxième place de Hamilton est complimentée par l'arrivée en troisième position de son coéquipier George Russell, qui est sorti vainqueur d'un âpre duel face à Sergio Pérez. Ainsi, Mercedes a inscrit 33 points dans le Var, ce qui est son meilleur total en course de la saison, et Hamilton considère ce double podium comme "le meilleur résultat que l'on pouvait obtenir".

"Clairement, je ne pense pas que George et moi nous attendions à être deuxième et troisième. Je n'ai jamais été classé aussi haut cette année, c'est donc un grand jour pour moi", conclut-il.

Et puisque Mercedes a terminé sur le podium lors de chacun des cinq derniers Grands Prix disputés et que Ferrari a enchaîné les désillusions durant cette même période, la marque à l'étoile a réduit son retard sur le Cheval cabré au championnat à 44 points. Mais selon Toto Wolff, le directeur d'équipe, cette spirale positive reflète davantage les bonnes performances du duo Hamilton-Russell que celles d'une W13 moins bonne que ses grandes sœurs.

"Je pense que l'on voit simplement un septuple Champion du monde dans une voiture qui n'est peut-être pas assez bonne pour le [titre] en ce moment", résume Wolff. "Il attaque beaucoup et maximise ce qu'il y a dans la voiture. Une prestation irréprochable. Clairement, les deux [pilotes] sont plus performants que la voiture en ce moment."