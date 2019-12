Échange Rossi-Hamilton : F1 et MotoGP "ont travaillé ensemble"

Pour l'occasion, Rossi a eu droit à la Mercedes F1 de 2017, la W08 Hybrid, dernier modèle sans Halo, qui avait permis à Hamilton de conquérir sa quatrième couronne mondiale. Quant au Britannique, il s'est retrouvé au guidon de la Yamaha YZR-M1 de 2019. Les images diffusées par Monster Energy, à l'origine de cette opération promotionnelle organisée ce lundi, montrent que les deux hommes ont pu être en piste au même moment.

Hamilton a bénéficié de l'expertise de Franco Morbidelli, pilote de l'écurie satellite Yamaha Petronas, la veille de l'échange pour le conseiller sur la moto et les trajectoires de la piste de Valence. Le sextuple Champion du monde de F1 n'était toutefois pas étranger au pilotage sur circuit d'une deux-roues puisqu'il avait notamment eu droit à une journée à Jerez en fin d'année 2018 où il avait pu rouler sur une Yamaha de Superbike, sous la supervision des pilotes d'usine d'alors Michael van der Mark et Alex Lowes.

"C'est vraiment génial de voir une légende comme Valentino dans la voiture", a déclaré Hamilton. "Je suis ravi pour lui, qu'il découvre la voiture pour la première fois. Cela me rappelle ma première fois dans une F1. Quand on voit toute l'équipe autour de soi, c'est quelque chose de très différent. [...] C'était très cool d'être en piste et de voir Valentino devant moi sur la même moto."

Contrairement à Hamilton vis-à-vis du MotoGP, Rossi avait déjà de l'expérience sur des monoplaces de F1 puisqu'il avait pu effectuer des tests pour le compte de Ferrari à plusieurs reprises. Le dernier datait cependant de 2010 et de l'eau a donc coulé sous les ponts, surtout en comparaison de la W08.

"J'étais déjà un grand fan de Lewis, mais maintenant je le suis encore plus", a lancé Rossi. "Nous avons vécu une journée fantastique, où les deux catégories reines des sports mécaniques se sont non seulement rencontrées mais ont surtout travaillé ensemble. Pendant une journée, je me suis senti comme un véritable pilote de F1. Je ne voulais pas que la journée s'achève."

"J'ai aussi piloté la YZR-M1 en piste avec Lewis. C'était un moment de fierté pour l'équipe de partager notre passion avec lui. D'un point de vue technique, Valencia est un circuit difficile, et il y avait du vent aujourd'hui, donc il y a un moment où j'ai cru que ce allait être difficile pour Lewis de continuer, mais il était brillant sur la moto et sa position sur la M1 était très bonne. Je pense qu'il s'est bien amusé, et c'est l'essentiel."

