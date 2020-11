Hamilton salue l'"incroyable" septième titre de Mercedes

Lewis Hamilton a terminé devant son équipier chez Mercedes Valtteri Bottas pour un doublé au Grand Prix d'Émilie-Romagne, se rapprochant de son septième titre personnel.

Mais le résultat a été plus que suffisant pour acter la victoire au championnat constructeurs de l'écurie, qui n'avait besoin que d'une voiture dans le top 4 pour repousser Red Bull trop loin, à quatre GP du terme de la saison. Mercedes a donc battu le record de titres constructeurs consécutifs, codétenu depuis l'an passé avec Ferrari (entre 1999 et 2004), et figure désormais au quatrième rang au nombre total de couronnes mondiales.

Hamilton a rendu hommage à l'écurie pour ce qu'elle accomplit depuis 2014 : "Je regarde mon équipe, cette équipe ici, et je connais tous les hommes et les femmes de l'usine, de Brackley et de Brixworth – ce sont les héros méconnus. Ce sont eux qui se sont vraiment accrochés et n'ont jamais lâché, ils ont juste continué à pousser, à s'améliorer et à innover."

"Les gens regardent et pourraient peut-être penser que nous sommes habitués à cela. Mais on a toujours l'impression d'être les premiers avec cette équipe, et je pense que c'est grâce à son esprit. Je suis donc éternellement reconnaissant à tout le monde de faire partie de cette équipe, de contribuer à battre un tel record. Aucune équipe n'a jamais fait cela auparavant."

"C'est incroyable. C'est incroyable de revenir ainsi chaque année, et bien que nous ayons de belles performances, ce n'est pas facile de continuer à produire des résultats tous les week-ends. Sept fois champion – c'est quelque chose que je vais pouvoir dire à mes petits-enfants un jour."

Hamilton a également tenu à rendre hommage au "grand leader" qu'est selon lui Toto Wolff, directeur exécutif de l'écurie. L'Autrichien a pour sa part déclaré : "Nous avons un groupe qui est tout simplement incroyable. Nous sommes restés ensemble, nous avons essayé de repousser les limites, et nous y sommes parvenus. C'est juste un moment de grande fierté avec ces gars, de fierté d'en faire partie."

"Tant que nous restons motivés et stimulés et que vous pouvez voir cela chez ces gars [Hamilton et Bottas], alors je pense que nous pouvons aller plus loin. Il y aura de la concurrence l'année prochaine, sans aucun doute, avec Max [Verstappen] et Honda qui font un très bon travail sur la fin de la saison. Nous sommes impatients de relever un nouveau défi."

Voir aussi :