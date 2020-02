Hamilton sacré Sportif de l’Année 2019, à égalité avec Messi

La cérémonie des Laureus Awards récompense des sportifs présélectionnés par plus de 1000 journalistes internationaux et qui sont élus par les 69 membres de la Laureus Academy, composée de légendes du sport. Cette académie compte notamment dans ses rangs, côtés sports mécaniques, Giacomo Agostini, Mick Doohan, Emerson Fittipaldi ou Mika Häkkinen.

Lewis Hamilton et Lionel Messi se partagent donc le trophée de Sportif de l'Année. Le Britannique s'est adjugé en 2019 son sixième titre mondial de Formule 1, soit un de mieux que Juan Manuel Fangio et à un sacre de rejoindre Michael Schumacher. L'Argentin a quant à lui remporté la Liga, le championnat de football espagnol, et été désigné Ballon d'Or 2019. Ils ont été préférés au marathonien Eliud Kipchoge, au tennisman Rafael Nadal, au golfeur Tiger Woods mais également au pilote moto Marc Márquez.

Hamilton était présent sur scène, à Berlin, où il a reçu sa récompense des mains d'Arsène Wenger, ancien manager du club de football d'Arsenal, dont le sextuple Champion du monde est un supporter. "C'est notre responsabilité à tous d'utiliser notre plateforme pour véritablement pousser pour l'égalité des sexes, l'inclusion et pour nous assurer que nous nous engageons et essayons de représenter l'état du monde actuel", a-t-il notamment déclaré.

Hamilton, qui succède au palmarès de cette catégorie au tennisman Novak Djokovic, est le troisième pilote de Formule 1 a obtenir cette récompense, après Michael Schumacher (en 2002 pour l'année 2001 et 2004 pour l'année 2003) et Sebastian Vettel (en 2014 pour l'année 2013). Ces prix ont été créés en l'an 2000.

Le pilote Mercedes n'est pas le seul représentant des sports mécaniques vainqueur d'un prix puisque Sophia Flörsch a été récompensée par l'award du Comeback de l'Année. La jeune Allemande avait été victime d'un accident terrifiant au Grand Prix de Macao 2018, se fracturant alors une vertèbre. Un an plus tard, elle a fait son retour dans cette légendaire course de Formule 3 au volant d'une monoplace encore plus rapide, mais a malheureusement été contrainte à l'abandon lors de l'épreuve.