Hamilton suggère "des pneus spéciaux" pour pimenter la course à Monaco

Disputé pour la première fois en 1929, le Grand Prix de Monaco fêtera ainsi son 100e anniversaire dans cinq ans et constitue l'un des rendez-vous les plus emblématiques de la Formule 1. Depuis la création du championnat du monde en 1950, la F1 ne s'est pas rendue à Monaco à quatre reprises seulement : en 1951, en 1952 et 1953, puis seulement en 2020 en raison de la crise sanitaire.

Surtout, le tracé du Grand Prix de Monaco n'a que très peu évolué depuis ses origines et, s'il est considéré aujourd'hui par certains comme peu adapté aux contraintes des monoplaces actuelles de F1, il n'en demeure pas moins l'un des rendez-vous favoris des fans, mais aussi des pilotes.

Le problème principal demeure toutefois le fait que les dépassements en course relèvent quasiment de l'impossible à Monaco, et que le résultat des qualifications du samedi scelle bien souvent le classement à l'issue du Grand Prix, hormis des faits de course particuliers.

Trois fois vainqueur dans les rues de la Principauté (en 2008, 2016 et 2019), Lewis Hamilton fait de Monaco l'un de ses rendez-vous préférés, mais admet que l'épreuve aurait besoin de se renouveler pour maintenir son intérêt sportif.

"Monaco reste Monaco, cela n'a pas vraiment changé", a déclaré le Britannique, interrogé par Motorsport.com à ce sujet. "Les voitures sont de plus en plus grosses et vous ne pouvez pas vraiment dépasser dans les stands sans risquer une collision."

"J'aimerais que nous ayons des routes plus grandes et que la piste soit plus large, mais je ne pense pas que ce sera jamais le cas à Monaco parce que c'est juste un petit endroit", continue le pilote Mercedes, qui suggère au passage une idée pour pimenter la course du dimanche.

"Je dirais qu'avoir des pneus spéciaux pour cette course, afin d'avoir plus d'arrêts aux stands, créerait plus d'incertitudes. [Les organisateurs] peuvent certainement proposer un week-end spécifique, nous avons le week-end sprint qui a été créé, mais sur ce week-end en particulier, je pense qu'ils devraient proposer une nouvelle formule plutôt que de se contenter de la même chose."

"Vous ne vous endormez pas le dimanche en regardant la course ? Oui, alors il faut créer quelque chose d'autre d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas comment il faut faire ça."

C'est Charles Leclerc, l'un des rares polemen de ces dernières années à ne pas avoir gagné l'épreuve, qui s'élancera en tête à 15h.

Propos recueillis par Jonathan Noble