Hamilton veut tirer les leçons d'un GP du Brésil "sans retenue"

Hamilton n'a pas vécu une course aisée à Interlagos. Longtemps en lutte pour la victoire contre Max Verstappen, le Britannique a finalement terminé septième, pénalisé qu'il a été pour sa responsabilité dans l'accrochage avec Alexander Albon dans l'avant-dernier tour. S'il a immédiatement admis sa faute dans l'incident avec la Red Bull, le sextuple Champion a affirmé que son approche à Interlagos lui avait ouvert les yeux sur une façon de piloter différente en raison du titre assuré depuis Austin.

"Quand vous regardez ma dernière course, je n'avais pas de retenue", a déclaré le #44 lors d'une apparition durant les Gran Turismo World Finals de Monaco. "Si ça avait été une course pour le championnat, j'aurais juste terminé second. Une jolie seconde place, tranquille, et j'aurais pris les points."

"Donc, évidemment, il y a l'équilibre de savoir quand attaquer. Et c'était la première course cette saison où j'ai vraiment pu attaquer comme ça, aller au-delà de la limite et voir comment ça se passe. Je paie toujours le prix de ce tout petit contact, mais si je ne faisais pas ça, si je ne commettais pas ces erreurs... en général, vous voulez commettre des erreurs, car ce sont d'elles que vous pouvez apprendre."

"Il y a des pilotes qui ont évolué et qui sont très rapides en essais mais pas particulièrement bons en course. Il y a des pilotes, que l'on voit même aujourd'hui, qui s'accidentent beaucoup en course, et commettent beaucoup d'erreurs, mais ils ont en fait un bon rythme sur un seul tour quand ils parviennent à tout mettre bout à bout. Et il y a des pilotes qui sont bons sur les freins et d'autres qui sont bons pour économiser leurs pneus. Bien sûr, vous voulez savoir tout faire. Je travaille toujours pour être le meilleur possible partout, le plus grand pilote. Et donc c'est un paquet de choses importantes."

Une quête qui se renouvelle chaque année. "Quand vous êtes un pilote de F1, beaucoup de choses reposent sur la routine de la communication. C'est 'est-ce que je peux être le premier à comprendre les pneus ? Est-ce que je peux être celui qui va diriger cette voiture et aider l'équipe de design à la concevoir dans la bonne direction ?' Je reste impliqué dans le travail de l'ombre."

"Concernant uniquement l'aspect pilotage, je recherche toujours la perfection, toujours en essayant de progresser. Et au fil des années, j'ai appris différents styles de pilotage. Chaque virage est différent et il faut s'adapter à ces différentes techniques que vous employez. Ce n'est pas juste une seule technique pour le tour entier. Donc rien ne vaut la pratique, je pense. Et l'exercice de trop tenter, ou pas assez, fait partie du processus."