Hamilton vainqueur mais épuisé après "3 courses en 1 jour"

Alors que le chaos régnait dans le peloton de la Formule 1, les Mercedes se sont livré un duel haletant pour la victoire au Grand Prix de Toscane, avec des défis inédits à relever : pas moins de trois départs arrêtés, en raison des deux interruptions au drapeau rouge provoquées par des accidents majeurs.

"C'est vraiment l'une des courses les plus folles que j'aie connues", souffle Lewis Hamilton au micro de Sky Sports F1. "J'ai l'impression d'avoir fait trois courses en un jour. Je suis épuisé, franchement. Valtteri a été rapide tout le week-end, et le maintenir derrière moi n'a pas été facile. La concentration nécessaire lors des restarts, c'était vraiment, vraiment dur."

Hamilton n'a effectivement pas eu la tâche facile face à un Valtteri Bottas qui avait signé le meilleur temps des trois premières séances d'essais libres et de la Q1, le Britannique prenant l'avantage de justesse dans la suite des qualifications. D'autant qu'à la première extinction des feux, Bottas a pris un envol nettement meilleur pour s'emparer de la tête de la course. Le second départ arrêté a vu Hamilton récupérer l'avantage pour ne plus le lâcher, creusant même un écart de six secondes au moment du drapeau rouge suivant. Le Finlandais était plus proche dans le dernier sprint de 13 tours mais s'est finalement avéré impuissant.

"Je n'ai pas pris un bon envol la première fois, puis nous avons eu le départ lancé qui n'a pas été bon, et ensuite le second départ [arrêté] depuis la deuxième place, qui était manifestement meilleur", relate Hamilton. "J'ai creusé un écart de sept secondes, j'étais très à l'aise avec cet écart et les pneus neufs, puis il y en a eu un autre. Forcément, tout peut arriver lors de ces départs, mais heureusement, j'ai pris le meilleur envol du jour."

"Après ça, Valtteri était juste derrière en permanence, donc si j'avais commis la moindre erreur, il aurait pris mon aspiration dans cette ligne droite d'un kilomètre. C'était donc l'une des journées les plus dures que j'aie connues, physiquement comme mentalement."

Le pilote Mercedes est en tout cas enthousiasmé par cette première venue de la Formule 1 pour un Grand Prix au Mugello, 27e circuit différent sur lequel il a remporté une victoire, ce qui représente nettement un record. "Je l'aime. C'est un circuit incroyable, et j'adorerais vraiment revenir", conclut-il.