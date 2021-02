Brawn : Ce qu'Hamilton apporte à la F1 est "inestimable"

Le 3 mars prochain, lorsque Mercedes présentera sa W12, neuvième monoplace d'une ère turbo hybride jusqu'ici archi dominée par la marque allemande, le doute sera certainement déjà levé sur l'identité du duo de pilotes alignés pour la saison 2021. Mais en attendant, à l'heure d'écrire ces lignes, Lewis Hamilton, septuple Champion du monde qui a remporté depuis 2014 six de ses titres au volant de Flèches d'Argent, n'a toujours pas prolongé le contrat qui s'achevait fin 2020.

Même si peu de gens envisagent sérieusement la possibilité d'une fin de collaboration entre ces deux légendes de la Formule 1 qui ont forgé ensemble, lors de cette dernière décennie, un chapitre particulièrement glorieux de leur histoire, l'absence de confirmation et donc d'accord à quelques semaines des essais hivernaux a de quoi interroger. Ross Brawn, le manager sportif de la F1, se refuse toutefois à croire qu'Hamilton ne sera pas pilote Mercedes cette saison.

"C'est à Mercedes et Lewis de trouver leur solution, mais ça serait vraiment dommage que Lewis [arrête]", a-t-il déclaré à RACER. "Je n'imagine pas un instant que ça va être le cas. Je pense que Lewis aime trop la discipline, que Mercedes aime trop Lewis. Il y a un peu de bagarre, clairement, entre Toto et Lewis, et tout cela fait partie du spectacle !"

Hamilton n'est pas seulement le pilote-phare de Mercedes, il est aussi la figure de proue du championnat à la fois grâce à son palmarès et à ses engagements et combats qui ont été au cœur des préoccupations l'année dernière et ont amené à une prise de conscience, au moins symbolique, de ces problématiques. Brawn souhaite ardemment que le Britannique reste en F1.

"Mais nous voulons que Lewis continue. C'est une figure immense du championnat. Il a fait prendre conscience aux gens – l'an passé en particulier – d'un certain nombre de problèmes qui sont associés à la discipline mais ne sont peut-être pas ce sur quoi nous nous concentrons en temps normal, mais ce sont des choses très importantes qui ont fait réfléchir les gens et tenir compte de leur approche et leur attitude. C'est inestimable."

"C'est un personnage influent, il est bon pour notre championnat et probablement l'une des mégastars que nous avons en Formule 1 actuellement. Donc, pour toutes sortes de raisons, nous voulons qu'il continue et je veux qu'il continue. Il a un record à battre également, et je pense que piloter pour Mercedes est sa meilleure chance d'y parvenir."

