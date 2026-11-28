Formule 1

Hankook devrait concurrencer Pirelli pour le prochain appel d'offres en F1

Pirelli devrait affronter la concurrence de Hankook et de Bridgestone lors du prochain appel d'offres, qui sera lancé l'an prochain pour la Formule 1.

Stuart Codling

Publié: 28 nov. 2026, 08:00

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Ajouter comme source privilégiée

Photo de : McKlein Photography / LAT Images via Getty Images

C'est une nouvelle illustration éclatante de la portée mondiale et de la popularité croissante de la Formule 1 : un nouveau candidat sérieux s'apprête à briguer le contrat exclusif de fourniture des pneus du championnat.

Pirelli a succédé à Bridgestone en tant que manufacturier unique de pneus en 2011. Pendant une bonne partie de la première décennie, la marque italienne n'a guère eu à faire face à une concurrence sérieuse lors des renouvellements de contrat, mais la situation a changé ces dernières années.

Après avoir quitté la F1 en 2010, invoquant les coûts et un "réalignement stratégique" à la suite de la crise financière mondiale, Bridgestone avait fait acte de candidature lors du dernier appel d'offres, en 2023. Le manufacturier japonais préparerait également une nouvelle proposition pour le prochain.

Motorsport.com a désormais appris que Hankook, fournisseur exclusif de pneus du WRC, prépare aussi une candidature en vue de l'appel d'offres qui sera lancé l'an prochain pour la période débutant après 2028. Le manufacturier sud-coréen avait déjà tenté sa chance en 2018, sans succès, pour le contrat couvrant la période 2020-2023, ensuite prolongé d'un an en raison de la pandémie de Covid.

L'actuel contrat de Pirelli couvre la période 2025-2028, après que l'entreprise, la FIA et la F1 ont décidé d'un commun accord d'activer une clause de prolongation d'un an en juin dernier.

Lors du précédent appel d'offres, la stabilité technique pendant la transition vers la nouvelle réglementation, entrée en vigueur cette saison, avait été considérée comme un critère particulièrement important. Avec les changements attendus en 2030, les candidats potentiels devront convaincre la FIA de leur capacité à garantir cette continuité.

Si la FIA évalue les candidatures en fonction des capacités techniques des manufacturiers, de leurs engagements en matière de développement durable et de leur capacité opérationnelle à assurer une fourniture sans accroc, la F1 dispose également d'un droit de regard dans la décision finale, notamment pour des raisons commerciales. Pirelli investit notamment des sommes considérables dans la signalétique en bord de piste et contribue à des opérations destinées aux invités VIP, comme le programme "Hot Laps".

Hankook a déjà joué un petit rôle lors de week-ends de Grand Prix en fournissant les pneus du championnat W Series en 2021 et 2022. L'entreprise sud-coréenne est impliquée en sport automobile depuis plus de trois décennies et a notamment été, à différentes périodes, le fournisseur exclusif du DTM ainsi que de championnats régionaux de Formule 3 et de Formule 4. Elle a également équipé les monoplaces de Formule E de l'ère Gen3, de 2022 à 2026, avant que Bridgestone ne reprenne ce contrat.

Steven Cho (à droite) est le responsable de la compétition chez Hankook.

Photo de: Getty Images

Hankook est devenu le fournisseur exclusif du WRC en 2025. Cette année, la FIA l'a également intégré à son programme de partenaires mondiaux.

Des représentants de la marque, dont Steven Cho, directeur général de Hankook Competition, ont assisté à plusieurs Grands Prix au cours des deux dernières saisons, le plus récent étant celui de Las Vegas, le week-end dernier. Il se murmure également que l'entreprise a déjà effectué des essais de pneus prototypes sur une voiture laboratoire basée sur une F2.

Après avoir fourni deux grands championnats du monde de la FIA ces dernières années et noué des liens beaucoup plus étroits avec l'instance dirigeante, Hankook présenterait une candidature bien plus crédible que lors de sa précédente tentative.

La Formule E constitue notamment un argument de poids : ses objectifs environnementaux imposent l'utilisation de seulement deux types de gommes, tous deux fabriqués à partir de matériaux durables. Le développement durable avait été l'un des principaux arguments de Pirelli pour remporter le dernier appel d'offres, le manufacturier s'étant engagé à introduire en F1 des pneus certifiés par le Forest Stewardship Council à partir de 2024.

Bien que son siège soit situé en Corée du Sud, Hankook dispose d'un centre de recherche et développement à Hanovre, en Allemagne, ainsi que d'une usine en Hongrie, qui fait actuellement l'objet d'un agrandissement moyennant 450 millions d'euros. Pirelli fabrique ses produits de compétition, notamment les pneus de F1, dans son usine d'Izmit, en Turquie, où sont également produits ses pneus destinés aux voitures de série.

Toute entreprise qui se lancera dans cet appel d'offres devra relever un défi de taille : elle devra prendre le relais lors de la quatrième année de l'actuelle réglementation technique. Il lui faudra donc présenter des arguments particulièrement convaincants pour démontrer qu'elle sera au moins en mesure d'égaler les performances des pneus existants. Si les gommes Pirelli ont régulièrement fait l'objet de critiques au fil des années, cela fait aussi partie des contraintes liées à une situation de manufacturier unique.

Hankook était le fournisseur de la Formule E lors de l'ère Gen3.

Photo de: Getty Images

Les pneus actuels doivent répondre à un cahier des charges complexe, parfois contradictoire : ils doivent être résistants sur les plans thermique et structurel, tout en offrant une dégradation prévisible afin de favoriser le spectacle et la diversité stratégique. Les 15 dernières années ont montré à quel point il est facile de dépasser l'objectif dans un sens comme dans l'autre.

"Pirelli est un partenaire important du championnat du monde de F1 de la FIA depuis de nombreuses années, et fournit de manière constante un haut niveau de performance, d'innovation et de sécurité au plus haut niveau de notre sport", avait déclaré le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, lors de l'annonce de la prolongation du contrat en juin. "Cette prolongation jusqu'à la fin de 2028 apporte de la stabilité au championnat."

Cet engagement, associé à l'omniprésence de la marque Pirelli autour des circuits, donne une idée assez claire de ce que devra proposer tout candidat : des moyens financiers considérables et la garantie que, lorsque ses pneus seront montés sur les monoplaces, personne ne remarquera de différence, hormis le nom inscrit sur leurs flancs.

Votre avis nous intéresse !

Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?

Répondez à notre enquête en 5 minutes.

- L'équipe Motorsport.com

Lire et poster des commentaires

Lire aussi :





Partager ou sauvegarder cet article

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Article précédent Lando Norris : "Mercedes est à un autre niveau" au Qatar

Meilleurs commentaires

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Voir plus & commenter

Plus de

Stuart Codling





Lando Norris : "Mercedes est à un autre niveau" au Qatar



Formule 1



Formule 1



GP du Qatar



53 min



Lando Norris : "Mercedes est à un autre niveau" au Qatar





Quand les pilotes répondent à un Q.C.M. pour débattre des décisions des commissaires



Formule 1



Formule 1



GP du Qatar



21 h



Quand les pilotes répondent à un Q.C.M. pour débattre des décisions des commissaires





Ce que Flavio Briatore retient de McLaren après le "désastre" Fernando Alonso



Formule 1



Formule 1 3 j



Ce que Flavio Briatore retient de McLaren après le "désastre" Fernando Alonso

Dernières actus





Hankook devrait concurrencer Pirelli pour le prochain appel d'offres en F1



Formule 1



F1 Formule 1



Hankook devrait concurrencer Pirelli pour le prochain appel d'offres en F1





Aldeguer : "Le départ de Márquez m'ouvre une porte"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Valence



24 min



Aldeguer : "Le départ de Márquez m'ouvre une porte"





Acosta orphelin de Márquez chez Ducati : "Mon principal rival, c'est moi-même"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Valence



41 min



Acosta orphelin de Márquez chez Ducati : "Mon principal rival, c'est moi-même"





Lando Norris : "Mercedes est à un autre niveau" au Qatar



Formule 1



F1 Formule 1



GP du Qatar



53 min



Lando Norris : "Mercedes est à un autre niveau" au Qatar

Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.

De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.

Vous avez deux options :

Abonnez-vous.

Désactivez votre bloqueur de publicité.

Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici

Votre bloqueur de publicité est désactivé ?

Rechargez la page.

Gérer les alertes

S'inscrire