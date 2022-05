Motorsport Heroes : Quand Häkkinen a frôlé la mort

Charger le lecteur audio

La carrière de Mika Häkkinen en Formule 1 a été marquée par deux titres de Champion du monde, 20 victoires en Grand Prix, 26 pole positions et 25 meilleurs tours en course. Mais le Finlandais Volant a obtenu tous ces succès après avoir vécu le 10 novembre 1995 un jour noir, où il a frôlé la mort.

Häkkinen disputait les qualifications du vendredi au Grand Prix d'Australie lorsque le pneu arrière gauche de sa McLaren-Mercedes s'est dégonflé à l'approche de Brewery Bend, le virage le plus rapide de ce circuit urbain. Il a heurté le mur de pneus à une vitesse estimée à plus de 190 km/h et, dans le choc, son casque a heurté le côté du cockpit, lui causant une fracture du crâne. L'équipe médicale présente en bord de piste a dû pratiquer une trachéotomie en urgence avant de le transporter au Royal Adelaide Hospital, dans le coma.

Dans le film, le pilote explique à ses comparses − Felipe Massa, Tom Kristensen et Michèle Mouton − ce qui s'est passé ce jour-là et les difficultés qu'il a dû affronter par la suite.

“Mon accident en 95 a été un sacré truc", raconte-t-il. "Ça s'est passé en Australie, à Adelaïde. J'allais à pleine vitesse sur une longue ligne droite et au moment où j'entrais dans un virage, le pneu arrière… il n'a pas explosé, il s'est juste dégonflé très vite. Le châssis a donc touché le sol et j'ai perdu le contrôle. Il y avait un énorme vibreur à la sortie, je l'ai heurté, la voiture a rebondi plusieurs fois en l'air, et a heurté la barrière de côté."

“Je suis resté dans le coma pendant quelques jours. C'est après que ça a été horrible. Parce que quand on se réveille, on se rend compte, 'Oh, mon Dieu !'… Le choc a été tellement fort que j'avais un côté du visage paralysé. Les nerfs étaient endommagés. Quand je dormais, on devait me bander les yeux, pour qu'ils restent fermés", poursuit-il. "Ensuite, ils ont commencé à faire des tests pour voir si mon odorat était normal, si je n'avais pas perdu le goût, si je pouvais marcher. Je pense que je suis resté là-bas pendant cinq semaines. Ma petite amie est venue en Australie pour me soutenir.”

Michèle Mouton, Tom Kristensen, Mika Häkkinen et Felipe Massa dans le film Heroes

Dans un entretien qu'il accordé au magazine GP Racing, il a été demandé à Mika Häkkinen s'il pensait que cet accident l'avait ralenti. "Non, je ne pense pas que j'aurais été plus rapide, en revanche je pense que j'aurais continué ma carrière plus longtemps", a-t-il répondu.

"Cela a eu un effet sur moi. Cela m'a fait réaliser que, lorsqu'un accident comme celui-là survient − et cela peut arriver à tout moment en F1 car le sport auto est dangereux… Cela m'a fait me dire, dès que j'ai gagné mes titres, 'Hmm… Ne pousse pas plus ta chance'."

Motorsport Heroes est disponible sur Motorsport.tv. Écrit et réalisé par Manish Pandey, déjà réalisateur du film Senna, plusieurs fois primé, ce long-métrage de 1h51 fait se croiser les récits de nos Héros du sport auto, dont les histoires sont illustrées par des films inédits.

