Formule 1 GP de Las Vegas

L'heure du choix approche pour Colton Herta après le refus de Cadillac pour 2027

Alors que sa tentative de rejoindre la Formule 1 se heurte à un obstacle, Colton Herta doit désormais prendre une décision cruciale pour la suite de sa carrière.

Filip Cleeren

Mis à jour: 24 nov. 2026, 18:55

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Photo de : Getty Images

La décision de Cadillac de conserver le titulaire expérimenté Valtteri Bottas aux côtés de Sergio Perez relève d'un choix de continuité et de stabilité, après une première saison 2026 semée d'embûches pour la 11e équipe de Formule 1. Elle soulève également des questions essentielles sur l'avenir de Colton Herta.

Le propriétaire majoritaire de Cadillac, TWG, étant particulièrement séduit par l'idée de voir un pilote américain au volant de l'une de ses voitures dans un avenir proche, l'équipe n'a pas regardé à la dépense pour faire venir Herta. Celui-ci a ainsi quitté le confort de son baquet en IndyCar chez Andretti Global, l'équipe sœur, pour tenter sa chance en Formule 1 dans ce qui pouvait être sa dernière opportunité.

Vainqueur de neuf courses en IndyCar, Herta est devenu le plus jeune pilote à réaliser cet exploit. Il devait relever un défi de taille en s'adaptant à la compétition européenne en Formule 2, notamment en apprenant à maîtriser les pneus Pirelli si particuliers, qu'il aurait également retrouvés en F1.

Ce programme s'est accompagné d'essais privés - Cadillac ne possédant aucune ancienne monoplace, elle a loué une voiture à Alpine pour effectuer des tests - ainsi que de plusieurs séances d'EL1 en Grand Prix, afin de porter son total de points de Super Licence au seuil requis de 40.

Après sa sixième séance de ce type de l'année, au Brésil, Herta a enfin atteint le nombre magique. Mais à peu près au même moment, le PDG de Cadillac, Dan Towriss, et le directeur de l'équipe, Marcin Budkowski, ont commencé à s'accorder sur l'idée de conserver Bottas et de confier à Herta le rôle de pilote de réserve officiel en 2027. Il aurait ainsi été prêt à prendre le relais si Bottas ne parvenait pas à élever son niveau de performance durant la première partie de la saison.

Ce que Cadillac n'avait peut-être pas anticipé, c'est la manière dont Herta allait réagir à cette décision. Selon nos informations, l'Américain de 26 ans a pour l'instant décliné le rôle de pilote de réserve et a également décidé de ne pas terminer sa saison de F2 compliquée avec Hitech, renonçant aux deux dernières manches au Qatar et à Abu Dhabi.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing, Sergio Perez, Cadillac Racing

Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Si cette décision est peut-être encore influencée par la déception initiale de ne pas avoir obtenu le baquet, et si Herta tient absolument à continuer de courir en compétition plutôt que de rester sur la touche, sa position a de quoi surprendre. Le rôle de troisième pilote de Cadillac, derrière Bottas, 37 ans, semble pourtant être celui qui offre les meilleures chances d'accéder à la F1 dans tout le paddock, que ce soit en cours de saison 2027 ou en 2028.

"Nous lui avons proposé un poste de pilote de réserve", a déclaré Towriss à Las Vegas. "Le baquet pour 2028 est disponible, donc Colton a plusieurs possibilités. Il y a aussi des options dans d'autres disciplines. Je pense qu'il a choisi une direction, mais nous sommes toujours en discussion à ce sujet et nous avons hâte de voir ce que Colton souhaite faire."

"C'était assurément une décision difficile, une discussion difficile avec Colton. Je pense qu'il a été déçu. Il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de préparation pour en arriver là. Je sais que Colton a fait preuve de beaucoup de courage en acceptant de prendre ce risque, en se lançant en F2 et en essayant d'assimiler autant de choses en si peu de temps."

Ce rôle, qui serait plutôt lucratif pour un pilote de réserve, pourrait également être associé à une participation ponctuelle aux 500 Miles d'Indianapolis, lorsque la grille comptera 33 voitures.

Pourquoi 2028 sera une année décisive

Herta doit désormais prendre une décision déterminante pour sa carrière, compte tenu de ce qui se joue en 2028. Il s'agit de la première échéance à laquelle il pourrait intégrer la grille de F1 à temps plein, à condition de faire suffisamment bonne impression pour remplacer Bottas. Ce sera probablement aussi sa dernière occasion, tant les pilotes de réserve ont tendance à perdre rapidement leur élan dans leur carrière.

Dans le même temps, son ancienne maison s'apprête elle aussi à connaître une profonde transformation. Pour la première fois depuis plus de 16 ans, l'IndyCar introduira une toute nouvelle monoplace en 2028 : la Dallara IR-28, qui a reçu un accueil très favorable lors de ses premiers essais et sera équipée d'un moteur V6 2,4 litres biturbo plus puissant.

Dallara IR-28

Photo by: Joey Barnes

Alors qu'il n'existe plus, à ce stade de la période des transferts, de baquet à temps plein disponible en IndyCar pour 2027, Herta doit, s'il décide de renoncer à son rêve de F1, se repositionner au plus vite afin de décrocher un volant compétitif pour la saison 2028 d'IndyCar, chez TWG ou ailleurs. Revenir en 2028, au moment où le nouveau châssis remettra les compteurs à zéro, serait le choix le plus judicieux sur le plan sportif.

Quoi qu'il en soit, Herta doit prendre une décision, car 2028 sera l'année de tous les dangers pour sa carrière. Soit il ravale sa fierté et tente une dernière fois de réaliser son rêve de F1 avec Cadillac, soit il y renonce prématurément et commence à préparer son retour dans un baquet compétitif en IndyCar.

Tout commence par son prochain choix, ici et maintenant.

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