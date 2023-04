L'histoire arrosée de la dernière course hors championnat de la F1

Charger le lecteur audio

Personne ne le savait à l'époque, sauf peut-être Bernie Ecclestone, mais le 10 avril 1983, la Formule 1 organisait la dernière course hors championnat de son Histoire. Au début des années 1980, le gestionnaire du portefeuille du championnat s'est rendu compte que les courses sans enjeu et ne correspondant pas au modèle uniforme qu'il tentait de mettre en place n'avaient plus leur place en Formule 1.

Pourtant, les Grands Prix de ce type ont longtemps fait partie du paysage de la catégorie reine, et certaines épreuves avaient même beaucoup plus de cachet que celles inscrites au Championnat du monde ! Et puis, comme la plupart des courses hors championnat portaient le titre de "Grand Prix", les fans et les pilotes remarquaient à peine qu'elles ne décernaient aucun point !

La saison inaugurale du Championnat du monde, en 1950, comptait sept épreuves officielles et le double hors championnat. De quoi permettre à Juan Manuel Fangio, Giuseppe Farina ou encore Louis Rosier de briller davantage. Pourtant, les résultats hors championnat sont systématiquement oubliés lorsque les statistiques sont évoquées. Pour rappel, Jim Clark a remporté 19 victoires hors championnat, 18 pour Stirling Moss, 15 pour Jack Brabham et 13 pour Fangio.

Les courses hors championnat ont commencé à se raréfier dans les années 1970. De huit en 1971, le nombre d'épreuves est tombé à une seule en 1977. Plus tard, les Grands Prix d'Espagne 1980 et d'Afrique du Sud 1981, pourtant inscrits au Championnat du monde, ont fait partie des dommages collatéraux causés par la guerre FISA/FOCA. Pire encore, il n'y a eu aucune course hors championnat en 1982, une première en F1. L'année suivante, la Race of Champions est revenue pour un baroud d'honneur, quatre ans après la dernière édition.

Quatorze éditions de la Race of Champions se sont tenues à Brands Hatch entre 1965 et 1983.

Contre toute attente, John Webb, promoteur du circuit de Brands Hatch, est parvenu à donner un second souffle à une épreuve vieille de 18 ans marquant traditionnellement le début de la saison européenne. Un créneau a donc été trouvé pour le début du mois d'avril 1983, entre le Grand Prix des États-Unis Ouest et le Grand Prix de France.

Beaucoup ne sont venus qu'avec une seule voiture : Ferrari avec René Arnoux, Williams avec le Champion du monde en titre Keke Rosberg, McLaren avec John Watson, Lotus avec Nigel Mansell, et Tyrrell avec Danny Sullivan. Au final, c'est Ecclestone qui a déçu puisque sa propre équipe, Brabham, n'a pas été en mesure d'aligner ses pilotes titulaires, Nelson Piquet et Riccardo Patrese. Le volant de la BT52 a donc été confié à Hector Rebaque, passé par l'équipe britannique en 1981.

Mais il y avait également deux voitures d'une même équipe au départ. Ainsi, Arrows a envoyé Chico Serra et Alan Jones, et Theodore pouvait compter sur Roberto Guerrero et Brian Henton, le héros local. À noter que Spirit faisait ici le grand saut en catégorie reine et servait de laboratoire roulant pour Honda, de retour en tant que motoriste, en plein travail sur un bloc V6 turbocompressé.

Il y avait quelques grands noms, mais seules 13 voitures étaient au départ. Qui était aux abonnés absents ? Premièrement Toleman, seule structure britannique à décliner l'invitation, mais aussi Renault, Alfa Romeo, Osella et ATS. À l'exception de ce dernier, tous avaient préféré rester au Paul Ricard pour des essais pneumatiques se tenant le même week-end.

Pour sa troisième apparition en F1, Sullivan a impressionné.

"Notre accord avec Webb était que nous ne voulions pas venir", avait révélé Ecclestone aux journalistes. "Je lui ai expliqué les problèmes, revenir de Long Beach et courir juste avant un Grand Prix du Championnat du monde, et je lui ai dit qu'il aurait des difficultés avec les inscriptions."

Ecclestone était clairement sur la défensive lorsque la faible participation a été évoquée, nonobstant le fait qu'il n'a pas présenté l'un de ses pilotes titulaires, mais il a souligné qu'Enzo Ferrari avait tenu sa parole et envoyé courir Arnoux. Au final, pour faire une course, il ne suffit que de deux voitures. Heureusement pour les fans, cette course à 13 a été mémorable et a mis en scène un héros improbable : Danny Sullivan.

La performance du pilote Tyrrell ce jour-là a été si immense que l'intéressé l'a placée devant sa victoire aux 500 Miles d'Indianapolis en 1985 dans le classement de ses meilleures courses ! Pourtant, à la vieille du départ, Sullivan avait la tête ailleurs...

"J'étais à Londres avec Russell Wood, un excellent pilote de F3", m'avait-il raconté. "J'avais eu une grosse dispute au téléphone avec ma petite amie, donc Russell et moi sommes allés manger un curry. Il était d'accord pour boire une bière la veille de la course. Donc on a mangé un poppadum [plat indien, ndlr], on a bu une bière, et puis on a repris un autre poppadum et une autre bière. Le repas s'est fait un peu tard… Et la suite, c'est que j'ai fini bourré ! Le matin de la course, je me suis levé avec la tête lourde."

Rosberg s'était chargé de placer sa Williams en pole position, cependant son avantage n'a pas duré bien longtemps. Le Finlandais s'est fait dépasser par Arnoux dans le premier tour. Plus loin dans le peloton, un Sullivan peu frais a été percuté et a tiré large à Paddock. Mais dans l'affaire, il est parvenu à effacer Jones et Watson par l'extérieur ! "Wattie est venu me voir après et m'a dit que c'était un dépassement d'enfer. Je me suis dit : 'John, si seulement tu savais que je faisais tout mon possible pour essayer de rester en piste !'."

Il n'a fallu que quelques tours pour que les pneus Goodyear d'Arnoux rendent l'âme. Le Français a donc cédé le commandement en regagnant les stands. Une boîte de vitesses capricieuse est ensuite venue à bout de sa course, et le pilote Ferrari a rejoint Rebaque, Watson, Mansell et Johansson sur la liste des abandons.

Alors que Rosberg souffre avec ses pneus, Sullivan prépare son attaque.

Il n'y avait donc plus que huit pilotes en piste après le cap de la mi-course, fort heureusement l'épreuve n'a pas tourné à la farce. Rosberg était de nouveau devant et, aussi surprenant que celui puisse paraître, était poursuivi par Sullivan ! En fait, Tyrrell avait réussi un coup de maître stratégique : lors du warm-up matinal, le pilote en pleine gueule de bois avait bouclé plus de tours que ses adversaires, mettant ses pneus Goodyear un peu mieux en température. Ainsi, au moment de la course, il n'a pas souffert des problèmes de cloquage qui ont touché Arnoux et Rosberg.

En seconde partie de course, le pneu arrière gauche de Rosberg a commencé à montrer des signes de fatigue. Mais, contrairement à Arnoux, le Finlandais n'a pas souhaité rentrer au stand. "Je pouvais voir son pneu arrière cloqué", avait ajouté l'Américain. "Mais il n'était pas à la traîne, il avait un petit problème dans quelques virages seulement. Dans des conditions difficiles, Keke est l'un des meilleurs gars que j'ai vus. Je n'ai pas pu me mettre suffisamment à sa hauteur pour le dépasser à un endroit où il ne s'y attendait pas. Il n'y avait aucune chance qu'il me laisse la porte ouverte vers Clearways ou autre. Il n'allait pas faire ça."

Pourtant, Sullivan n'est pas passé loin. C'était dans la montée vers Druids, j'étais au milieu d'une foule qui profitait de ce spectacle inattendu en dépit du petit nombre de voitures présentes. "[Rosberg] était un peu lent à Paddock [le premier virage, ndlr]. Et j'ai eu une bonne opportunité dans le dernier tour. Il m'a empêché de passer à l'intérieur dans Druids, alors j'ai essayé de le contourner. Je me suis dit que lorsqu'il fermerait la porte, il ne s'attendrait jamais à ce que je passe par l'extérieur !"

Mais le vieux briscard ne s'est pas fait surprendre, Sullivan a dû se contenter de la deuxième place. Le pilote américain n'a pas été le "premier des perdants" pour autant puisqu'il s'est bien battu face au Champion du monde en titre et il est monté sur le podium devant un autre champion, Alan Jones. Un grand jour pour Sullivan qui, lorsqu'il était plus jeune et sans le sou, vivait en face du circuit. Son patron, Ken Tyrrell, était lui aussi aux anges face à la performance de son nouveau protégé, ignorant totalement ce qui c'était passé la veille...

Alan Jones, Keke Rosberg et Danny Sullivan sur le podium du dernier GP hors championnat de l'Histoire.