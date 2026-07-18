L'histoire derrière le recrutement par Verstappen d'un prodige belge de McLaren

Alors que Max Verstappen lui-même a été étroitement associé à McLaren ces dernières semaines, il a fait jeudi matin une annonce intrigante qui lie les deux parties d'une manière tout à fait différente.

Verstappen a conclu un partenariat avec le jeune talent belge Dries van Langendonck, qui évolue actuellement en Formule 4 britannique. Van Langendonck fait partie du programme junior de McLaren et Verstappen a immédiatement souligné à Spa que son nouveau protégé y resterait.

Parallèlement à ce programme, Verstappen Racing soutiendra principalement Van Langendonck dans deux autres domaines, dans le cadre d'un parcours qui devrait, dans l'idéal, le mener en Formule 1.

Ce que l'accord avec Verstappen veut dire

Dans un premier temps, le clan Verstappen prendra en charge le management de Van Langendonck, Raymond Vermeulen étant la figure clé chargée de gérer cet aspect des opérations.

À cet égard, l'annonce de jeudi mérite d'être soulignée. La "Team Verstappen" n'a jusqu'à présent géré aucun autre pilote, à l'exception bien sûr du propre fils de Raymond, Thierry Vermeulen. Van Langendonck est le premier pilote extérieur à être représenté par le clan Verstappen.

Selon les informations de Motorsport.com, plusieurs pilotes avaient déjà demandé auparavant à Vermeulen s'il serait disposé à les manager, mais il n'avait jamais saisi une telle opportunité.

Cela souligne le fait que Verstappen voit quelque chose de particulier chez Van Langendonck, ce qu'il a d'ailleurs souligné lors de sa conférence de presse avec les médias néerlandais à Spa.

Interrogé par Motorsport.com pour savoir s'il s'agissait d'un cas exceptionnel ou si, à l'instar de Fernando Alonso, il souhaiterait à terme manager davantage de pilotes, Verstappen a répondu : "Je ne le ferais qu'avec des pilotes chez lesquels je vois véritablement un grand potentiel."

"Des pilotes de ce calibre ne se présentent pas chaque année. C'est pourquoi Dries est vraiment le premier pour moi. Il a sans aucun doute un énorme potentiel pour réussir."

Van Langendonck est le premier pilote extérieur à être représenté par l'équipe de Verstappen. Photo de: Rodin Motorsport

Le fait que Van Langendonck connaisse bien Verstappen est un atout. Leurs liens remontent à plusieurs années, tout comme ceux qui unissent leurs deux familles.

"Oui, cela remonte à très longtemps. Le père de Dries connaissait mon père, et ils étaient également de bons amis grâce à la famille Pex", a déclaré Verstappen, faisant référence à une famille avec laquelle les Verstappen entretiennent des liens étroits depuis l'époque du karting.

"À un moment donné, le sujet a tout simplement été abordé dans nos conversations. Dries faisait du karting, et naturellement, on suit de près ce genre de choses. On commence à discuter et, finalement, on en arrive là où nous en sommes aujourd'hui."

En ce qui concerne la gestion, l'accord comporte deux volets : l'accompagnement professionnel et le soutien financier. Verstappen a confirmé à Spa qu'il était disposé à investir dans la carrière du Belge.

"Nous faisons ce qui est nécessaire", a expliqué Verstappen. "Bien sûr, il est chez McLaren et ils contribuent également aux budgets. Mais certains budgets en Formule 3 et en Formule 2 sont assez élevés. Cela dépend, nous verrons bien. Ces [investissements] sont évidemment l'une des raisons pour lesquelles nous travaillons ensemble aujourd'hui."

Mais au-delà de l'aspect financier de cet accord, Verstappen précise qu'il s'agit également de faire les bons choix dans les catégories junior avant la F1.

"En fin de compte, c'est Dries qui est au volant et qui doit faire ses preuves. Dans ce cadre, en collaboration avec McLaren bien sûr, puisqu'il fait partie de leur programme junior, nous essayons de lui apporter les bons conseils et de prendre les bonnes décisions", a-t-il déclaré.

"On constate souvent que de mauvais choix sont faits dans les catégories junior, où un pilote se retrouve dans la mauvaise écurie. Dans un tel cas, il est évidemment impossible de démontrer son talent ; ces choix sont donc essentiels."

Verstappen souhaite aider Van Langendonck à choisir les bonnes écuries en F3 et en F2. Photo de: Rodin Motorsport

Le rôle de coach de Verstappen

Outre l'aspect management, il existe également un deuxième pilier : le coaching des pilotes. C'est le domaine dans lequel Verstappen lui-même s'impliquera le plus étroitement et qui lui procure le plus de satisfaction.

Il a déclaré à plusieurs reprises qu'il souhaitait accompagner les jeunes talents, notamment en aidant des pilotes tels que Chris Lulham à passer de la course sur simulateur à la compétition GT réelle : "Il y a ensuite la préparation sur simulateur et les connaissances techniques également. Ce sont autant d'aspects pour lesquels j'essaie d'aider Dries et de le soutenir."

Les simulateurs de Verstappen Racing sont situés dans la ville néerlandaise de Tilbourg, où Van Langendonck peut les utiliser dans le cadre de sa préparation.

L'objectif de la combinaison de ces deux éléments - prendre en charge son management et assurer son encadrement en tant que pilote - est clair : aider ce jeune talent belge à atteindre les sommets.

"L'objectif, c'est la Formule 1, nous allons donc simplement essayer de l'aider à y parvenir", a ajouté le quadruple champion du monde. "En prenant, je l'espère, les bonnes décisions quant aux championnats auxquels il doit participer et à ce qu'il doit faire, et en essayant simplement de lui faire acquérir de plus en plus d'expérience."

La comparaison entre Van Langendonck et ce qu'était Verstappen lui-même à cet âge renforce la conviction de ce dernier que le pilote flamand a le potentiel pour atteindre la F1 : "Il est très bon pour un jeune de 15 ans. Comparé à moi-même quand j'avais 15 ans, il est très, très bon au même âge."

Outre le management de Vermeulen, le Belge de 15 ans peut également compter sur le coaching de Verstappen. Photo de: Rodin Motorsport

Malgré tout, Verstappen ne souhaite pas mettre une pression supplémentaire sur son protégé en le comparant à lui-même, car cela n'aurait, selon lui, guère de sens, chaque personne étant différente.

"Personne n'est obligé de ressembler à quelqu'un d'autre. Chacun doit suivre sa propre voie, et c'est précisément ce qui rend ce projet si passionnant à mes yeux", a déclaré Verstappen. "Chacun a sa propre personnalité, et c'est une bonne chose. Si tout le monde était pareil, ce serait ennuyeux.

"J'ai évidemment acquis beaucoup d'expérience tout au long de ma carrière, et j'essaie désormais de la lui transmettre et de la partager de cette manière."