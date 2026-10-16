Formule 1

"L'histoire se répète" : les débuts difficiles de Newey chez Aston Martin n'étonnent pas Horner

Christian Horner se souvient de 2006 et 2007, lorsque Red Bull n'était pas encore prête à mettre en œuvre certaines des idées les plus extrêmes d'Adrian Newey. Dans une certaine mesure, il estime que la même situation se reproduit chez Aston Martin.

Ronald Vording Stuart Codling

Publié: 16 oct. 2026, 09:42

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Photo de : Mark Sutton / Motorsport Images

Si les débuts difficiles d'Aston Martin sous le nouveau règlement sont largement liés aux problèmes rencontrés par Honda avec son moteur, Newey a ouvertement reconnu que tout ne s'était pas non plus déroulé comme prévu du côté du châssis.

En partie à cause de son arrivée tardive et du temps nécessaire pour que la nouvelle soufflerie d'Aston Martin devienne pleinement opérationnelle, le célèbre concepteur explique avoir constamment dû "rattraper son retard". Cela a conduit à une refonte majeure de l'AMR26 en Hongrie, qui a permis à Fernando Alonso de marquer des points à Zandvoort et à Sepang, même si la saison d'Aston Martin dans son ensemble est désormais impossible à sauver.

Pour Christian Horner, l'ancien directeur de Red Bull, cette situation lui rappelle les débuts de Newey à Milton Keynes. Horner avait réussi à convaincre l'ingénieur de rejoindre l'équipe, avec l'aide de Dietrich Mateschitz et de David Coulthard, qui connaissait bien Newey depuis leur collaboration chez McLaren.

Cette arrivée constituait une déclaration d'intention et signifiait que Red Bull, jusque-là considérée comme l'équipe festive de la F1, commençait à être prise beaucoup plus au sérieux dans le paddock. En coulisses, cependant, Horner explique que les débuts n'ont pas immédiatement été couronnés de succès.

"Il y a eu des réticences lorsque j'ai recruté Adrian et que je l'ai convaincu de venir", a déclaré Horner dans un entretien exclusif avec Autosport.

"Il y avait le sentiment, notamment au sein de l'ancienne garde issue de Jaguar, qu'Adrian allait devoir s'adapter à notre façon de travailler. Et je me suis dit : 'Non, c'est vous qui allez devoir vous adapter à sa façon de travailler'."

"À mes yeux, Adrian avait remporté plus de 100 courses à cette époque, tandis que Jaguar n'en avait gagné aucune. J'allais donc miser sur Adrian et construire le groupe autour de ce qu'il estimait nécessaire et de ce dont il avait besoin pour donner le meilleur de lui-même."

Newey n'a convaincu que Peter Prodromou de le suivre depuis McLaren, ce qui signifiait que l'équipe technique placée sous sa direction devait en grande partie être constituée en partant de zéro. Newey et Horner s'y sont attelés en recrutant notamment Mark Smith, Geoff Willis et Rob Marshall, lequel joue aujourd'hui un rôle important chez McLaren aux côtés de Prodromou.

L'équipe technique dirigée par Newey a progressivement pris forme, mais selon Horner, les autres conditions nécessaires à la réussite n'étaient pas encore réunies chez Red Bull.

"Nous avons commencé à constituer une équipe et à renforcer les compétences et la profondeur du groupe technique, mais c'était comme si Adrian était arrivé de la Lune !", a plaisanté Horner.

"En tant qu'organisation, nous étions tout simplement mal équipés et trop peu matures pour être capables de répondre à ses exigences. Nos outils n'étaient pas suffisamment sophistiqués et nos processus de fabrication n'étaient pas assez avancés."

"Il voulait une boîte de vitesses seamless dès la première année, car cela aurait permis de gagner quelques dixièmes de seconde au tour. Mais nous ne pouvions faire qu'environ quatre tours avant qu'elle n'explose ! Nous n'avions pas de banc d'essai pour les boîtes de vitesses et il nous manquait beaucoup d'autres bancs et installations indispensables."

"Cette première année, en 2007, nous n'étions tout simplement pas prêts à l'accueillir. La voiture a donc connu toutes sortes de problèmes : de fiabilité, de suspension, de boîte de vitesses et d'électronique. Tout simplement parce qu'il ne transigeait pas sur ce qu'il voulait."

David Coulthard au Nürburgring en 2007.

Photo de: Rainer Schlegelmilch / Getty Images

C'est précisément ce que Horner observe aujourd'hui chez Aston Martin, où l'équipe a également dû s'adapter aux méthodes de travail particulières de Newey. Et ce, malgré les déclarations de ce dernier, qui a qualifié les installations actuelles de Silverstone de "meilleures du secteur" : tout n'était pas au niveau requis lorsqu'il est arrivé.

"Eh bien, vu de l'extérieur, j'ai l'impression que l'histoire se répète", a déclaré Horner.

"Il a évidemment rejoint Aston Martin et entend y travailler de la manière dont il a l'habitude de le faire. Mais l'équipe n'était manifestement pas prête ni suffisamment équipée pour cela. Il est donc sans aucun doute en train d'essayer de structurer tout ça."

Newey avait rejoint Red Bull après le passage de Günther Steiner au poste de directeur des opérations techniques de l'équipe. Horner a raconté une anecdote amusante à son sujet lors de son entretien avec Autosport.

"Quand je suis arrivé chez Red Bull, on m'a dit que nous avions recruté un certain Günther Steiner, recommandé par Niki Lauda, qui avait travaillé chez Jaguar. Je n'avais jamais entendu parler de lui et, quand j'ai fait une recherche sur Internet, il avait l'air plutôt intimidant. C'était ma première impression. Puis Günther est arrivé."

"Il était alors responsable de la RB2, la voiture équipée d'un moteur Ferrari qui surchauffait alors qu'il faisait environ 3 °C à Silverstone, lors d'un shakedown."

"Adrian Newey est arrivé peu après et a dit : 'Bon, nous allons oublier cette voiture.' Günther est ensuite parti travailler sur le projet NASCAR au sein de l'univers Red Bull, qui venait tout juste de démarrer. C'est ainsi qu'il a commencé sa transition vers le monde américain."

Christian Horner et Günther Steiner en 2005.

Photo de: Red Bull Racing

À l'époque, Newey était lui-même particulièrement motivé à l'idée de prouver sa valeur. McLaren n'avait pas apprécié son départ, mais l'équipe ne prenait alors absolument pas Red Bull au sérieux. Son arrivée y était donc considérée comme le choix le moins préjudiciable pour McLaren. Cette attitude n'a fait que renforcer sa volonté de leur donner tort.

"Je suis sûr que cela a joué un rôle", a confirmé Horner.

"Je pense aussi qu'il appréciait la philosophie de Red Bull, d'après ce que je lui avais montré et expliqué. Pour lui, c'était comme revenir dans une équipe plus petite, entièrement tournée vers la compétition automobile."

Ironie du sort, près de 19 ans plus tard, ce même facteur a également contribué au départ de Newey de Red Bull. Le concepteur ne se sentait plus chez lui dans le nid de frelons politiques qu'était devenue l'écurie. Horner lui-même revient de manière critique sur cette situation dans son livre Drive, dont la publication est prévue le 22 octobre. Il explique notamment qu'il n'a appris le départ de Newey qu'indirectement, par l'intermédiaire d'autres personnes, et reconnaît en avoir été déçu.

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