Formule 1 GP de Mexico

Pourquoi le moteur Honda n'a tenu que cinq tours au GP du Mexique

Disputée en altitude, la course mexicaine a rappelé les difficultés rencontrées par Honda en début de saison, les deux Aston Martin ayant rapidement abandonné.

Benjamin Vinel

Publié: 3 nov. 2026, 14:04

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Ajouter comme source privilégiée

Photo de : James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Dans son aperçu du Grand Prix du Mexique, Shintaro Orihara, de Honda, avait décrit l'Autódromo Hermanos Rodríguez comme "un circuit très exigeant pour le moteur". Il ne s'attendait peut-être pas à ce que le week-end d'Aston Martin tourne aussi mal.

Malgré un rythme et un kilométrage plutôt satisfaisants en essais libres — Fernando Alonso n'était qu'à 0"769 du meilleur temps de Charles Leclerc en EL2, tandis que les AMR26 ont parcouru pas moins de 144 tours au total lors des trois séances —, les choses se sont gâtées lors des séances compétitives.

Honda a certes corrigé certains problèmes de comportement moteur et de temps de réponse du turbo entre les EL3 et les qualifications, mais Alonso a détecté "des signaux anormaux au niveau des systèmes de refroidissement" samedi après-midi. Cela ne l'a pas empêché de devancer Lance Stroll en qualifications, mais les deux voitures ont été éliminées dès la Q1, à quatre dixièmes du temps nécessaire pour accéder à la Q2.

En course, les deux pilotes ont abandonné après cinq tours en raison de problèmes de refroidissement.

"Nous savions qu'en raison des conditions particulières liées à l'altitude de Mexico, nous serions confrontés à des difficultés supplémentaires en matière de refroidissement par rapport aux autres circuits", a expliqué Orihara, directeur général et ingénieur en chef de Honda présent sur les circuits, après la course.

"Cependant, nous avons constaté que le circuit de refroidissement de notre ERS était soumis à des contraintes plus importantes que prévu, ce qui nous a obligés à arrêter la voiture lors de différentes séances."

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Photo de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

"Malgré les nombreux tours effectués pendant les essais libres, le problème est survenu aujourd'hui, ainsi que lors des qualifications hier."

"À chaque course cette année, nous devons tirer des enseignements en vue de 2027, même lorsque les leçons sont difficiles à accepter. Nous disposons de nombreuses données que nous pourrons exploiter sur ce circuit l'année prochaine, notamment concernant le temps de réponse du turbo, et nous allons travailler sur des solutions."

Jeudi, Orihara avait souligné que, les années précédentes, le MGU-H assistait le turbo et permettait ainsi de réduire son temps de réponse. Mais les nouveaux moteurs, plus simples, ne disposent plus de ce dispositif. L'air moins dense à l'altitude de Mexico a également posé problème à ce niveau.

Frustré, Stroll s'est contenté de réponses laconiques face aux médias à l'issue du week-end. Alonso, lui, s'est montré un peu plus loquace et a souligné l'ampleur du défi auquel sont confrontés Aston Martin et Honda.

"La voiture est très bonne", a déclaré l'Espagnol. "Le problème, c'est que nous ne pouvons apparemment pas effectuer plus d'un certain nombre de tours avec le moteur. J'espère que nous avons retenu la leçon et que nous serons mieux préparés l'année prochaine."

Mais la monoplace conçue par Adrian Newey avait du potentiel, même au Mexique. Il faut reconnaître qu'Alonso et Stroll n'ont guère eu l'occasion de montrer ce dont ils étaient capables en course. Pourtant, en assemblant les trois meilleurs secteurs de l'Espagnol dimanche — il s'est arrêté au troisième tour, ce qui l'a empêché de boucler un tour représentatif —, son chrono aurait été presque aussi bon que celui de Carlos Sainz, chez Williams, alors qu'il disposait vraisemblablement d'une voiture beaucoup plus lourde avec le plein de carburant.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Jeudi, lorsque nous nous sommes réunis, nous avons dit que ce circuit comportait beaucoup de virages lents", a expliqué Mike Krack, directeur des opérations en piste d'Aston Martin. "Et que si nous parvenions à maîtriser le comportement de la voiture, nous pourrions être compétitifs. C'est notamment le cas dans des virages comme la section du stade ou les virages 4, 5 et 6, qui sont des virages lents."

La fiabilité est donc au cœur du problème, tout comme le maintien de la motivation. "Il est difficile pour tout le monde de garder une motivation élevée dans de telles circonstances, et nous sommes déjà en difficulté depuis le début de l'année", a reconnu Krack.

"Nous avons connu un début d'année très difficile, puis, pendant la période où nous avons introduit les évolutions et l'ADUO, nous avons obtenu des résultats un peu meilleurs. Maintenant, nous rencontrons davantage de problèmes de fiabilité. Au Texas, nous avons eu différents problèmes liés à des incidents. Vous savez, cela fait partie de la course."

"Ce qu'il faut retenir, c'est que tout le monde donne le meilleur de lui-même, tout le monde est motivé pour faire mieux, et je n'ai aucun doute sur cette motivation. Nous n'avons pas besoin de les motiver : ils le sont déjà au maximum."

Et s'il y en a bien un qui ne perd pas sa motivation, c'est Alonso. "Je donne le meilleur de moi-même à chaque instant, à chaque tour que je parcours, chaque matin lorsque je me réveille, dans chaque préparation que j'effectue, dans tout ce que je mange : tout est axé sur le fait d'être le plus performant possible au volant", a-t-il une nouvelle fois insisté, malgré son septième abandon de la saison.

Avec la contribution de Luis Ramirez

Votre avis nous intéresse !

Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?

Répondez à notre enquête en 5 minutes.

- L'équipe Motorsport.com

Lire et poster des commentaires

Lire aussi :





Partager ou sauvegarder cet article

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Article précédent Marco Antonelli : "J'ai vu le champion en Kimi après son accident en Australie"

Meilleurs commentaires

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Voir plus & commenter

Plus de

Benjamin Vinel





Hadjar s'estime en partie responsable de l'accrochage avec Russell qui a "ruiné" son GP du Mexique



Formule 1



Formule 1



GP de Mexico



3 h



Hadjar s'estime en partie responsable de l'accrochage avec Russell qui a "ruiné" son GP du Mexique





Vasseur digère mal l'incident entre Hamilton et Leclerc : "Une question de respect"



Formule 1



Formule 1



GP de Mexico



1 j



Vasseur digère mal l'incident entre Hamilton et Leclerc : "Une question de respect"





Pourquoi Leclerc n'a pas rendu la position à Hamilton à Mexico



Formule 1



Formule 1



GP de Mexico



1 j



Pourquoi Leclerc n'a pas rendu la position à Hamilton à Mexico

Plus de

Fernando Alonso





Alonso privé de Q2 à Mexico : "Ma frustration est inimaginable"



Formule 1



Formule 1



GP de Mexico



2 j



Alonso privé de Q2 à Mexico : "Ma frustration est inimaginable"





Alex Albon balaie les critiques de Fernando Alonso : "Il n'y a plus de pilotes payants en F1"



Formule 1



Formule 1



GP de Mexico



4 j



Alex Albon balaie les critiques de Fernando Alonso : "Il n'y a plus de pilotes payants en F1"





Fernando Alonso persiste et signe sur le niveau de pilotage en F1 : "On sait tous de qui on parle"



Formule 1



Formule 1



GP de Mexico



4 j



Fernando Alonso persiste et signe sur le niveau de pilotage en F1 : "On sait tous de qui on parle"

Plus de

Aston Martin





Pourquoi le règlement 2026 rend le Grand Prix de Mexico encore plus difficile



Formule 1



Formule 1



GP de Mexico



3 j



Pourquoi le règlement 2026 rend le Grand Prix de Mexico encore plus difficile





Alonso dénonce le niveau des pilotes de fond de grille en F1



Formule 1



Formule 1



GP des États-Unis



8 j



Alonso dénonce le niveau des pilotes de fond de grille en F1





Ce problème inattendu pour Honda malgré sa deuxième évolution moteur



Formule 1



Formule 1



GP des États-Unis



10 j



Ce problème inattendu pour Honda malgré sa deuxième évolution moteur

Dernières actus





Pourquoi le moteur Honda n'a tenu que cinq tours au GP du Mexique



Formule 1



F1 Formule 1



GP de Mexico



4 min



Pourquoi le moteur Honda n'a tenu que cinq tours au GP du Mexique





Marco Antonelli : "J'ai vu le champion en Kimi après son accident en Australie"



Formule 1



F1 Formule 1



GP de Mexico



1 h



Marco Antonelli : "J'ai vu le champion en Kimi après son accident en Australie"





Comment Red Bull a pris une décision cruciale pour offrir à Verstappen la victoire au "Maxico Grand Prix"



Formule 1



F1 Formule 1



GP de Mexico



1 h



Comment Red Bull a pris une décision cruciale pour offrir à Verstappen la victoire au "Maxico Grand Prix"





Russell pousse la candidature surprise de Vesti chez Cadillac en 2027



Formule 1



F1 Formule 1 2 h



Russell pousse la candidature surprise de Vesti chez Cadillac en 2027

Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.

De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.

Vous avez deux options :

Abonnez-vous.

Désactivez votre bloqueur de publicité.

Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici

Votre bloqueur de publicité est désactivé ?

Rechargez la page.

Gérer les alertes

S'inscrire