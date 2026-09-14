Honda change de patron pour son moteur F1

La saison 2026, celle du retour officiel de Honda comme motoriste en Formule 1, est un désastre sportif. L'écurie Aston Martin ne s'en sort pas face aux problèmes rencontrés depuis le début de l'année et l'unique évolution moteur apportée par la marque japonaise, bien que positive, est loin d'être suffisante.

Il n'y en aura pas d'autres avant 2027, année vers laquelle l'écurie de Silverstone se tourne déjà alors qu'elle n'a inscrit que trois petits points à ce jour et ne devance que Cadillac au championnat constructeurs. Du côté de Honda, c'est la direction du projet F1 qui va évoluer dès le mois prochain.

"Honda Racing Corporation va procéder à un changement à la tête de son programme de développement de l'unité de puissance de Formule 1 à compter du 1er octobre 2026, avec pour objectif d'accélérer davantage le développement de l'unité de puissance et d'assurer une transition en douceur vers la nouvelle génération d'ingénieurs", annonce Honda.

"Yoichiro Fukao, qui occupe actuellement le poste d'Assistant LPL (adjoint au responsable du projet F1 et directeur de la division Software), deviendra LPL (Large Project Leader), succédant à Tetsushi Kakuda, qui dirigeait jusqu'ici le développement de l'unité de puissance."

Tetsushi Kakuda va quitter son poste. Photo de: Giorgio Piola

Honda assure toutefois qu'il s'agit d'une réorganisation s'inscrivant dans le cadre d'une "transition planifiée" et "destinée à assurer le transfert fiable de l'expertise technique vers la nouvelle génération d'ingénieurs".

"Après l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation en 2026, et alors que de nouvelles évolutions réglementaires sont attendues à partir de 2027, Honda souhaite mettre en place un cadre de développement solide et produire une unité de puissance très compétitive en adoptant cette nouvelle structure le plus tôt possible."

Dimanche lors du Grand Prix d'Espagne, Fernando Alonso a terminé 17e et avant-dernier des pilotes classés, à deux tours du vainqueur Kimi Antonelli, tandis que Lance Stroll a été contraint à l'abandon.