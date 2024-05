Honda veut continuer à soutenir Tsunoda, même après 2026

Après avoir passé cinq ans à motoriser Red Bull, Honda se séparera de l'équipe autrichienne pour s'associer à Aston Martin dans la perspective de la nouvelle réglementation moteur, qui rentrera en vigueur à partir de 2026.

Cette séparation indique également que la marque japonaise cessera de produire le moteur des monoplaces pilotées par son protégé de longue date, Yuki Tsunoda, sortant directement du Honda Dream Project, le programme de développement de jeunes de la marque japonaise et actuel pilote de l'écurie sœur de Red Bull, VCARB.

Dans une interview accordée à Motorsport.com, le PDG de Honda Racing Corporation, Koji Watanabe, a déclaré que l'entreprise souhaitait "garder un œil attentif" sur le pilote japonais et espérait qu'il serait promu chez Red Bull, même après le départ de Honda.

"Je pense que cela serait une très belle histoire que Tsunoda joue d'abord un rôle actif chez VCARB avant d'être promu chez Red Bull", explique Watanabe. "Même si c'est après notre départ, nous aimerions garder un œil attentif sur son ascension dans les équipes du haut de tableau."

"Tsunoda est issu de l'école Honda Racing, c'est pourquoi, du point de vue de HRC, c'est notre rêve que nos jeunes deviennent des pilotes de haut niveau. Il est donc très important que Yuki devienne un pilote de haut niveau en Formule 1."

Yuki Tsunoda Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

Au sujet de la continuité du partenariat entre Honda et Tsunoda, même après la rupture de celui avec Red Bull et si cela apporterait une quelconque gêne entre la marque et l'écurie championne du monde, Watanabe a répondu que le motoriste devrait y réfléchir pour mettre au clair la situation afin de soutenir au mieux son pilote.

"Ce n'est pas nécessairement difficile [de garder de bonnes relations avec Red Bull en vue du sponsoring de Tsunoda]. Nous devons prendre une décision à ce sujet et voir quelle sera la situation à ce moment-là. Mais nous pouvons soutenir Yuki pour qu'il devienne un pilote de haut niveau, oui."

Une autre option, moins certaine pour le moment, serait de voir Tsunoda suivre Honda jusqu'à Silverstone pour intégrer Aston Martin. L'écurie britannique a récemment annoncé la prolongation du contrat de Fernando Alonso, mais aucune annonce n'a été faite au sujet de son coéquipier Lance Stroll.

"Nous ne savons pas encore à quoi ressemblera l'équipe d'Aston Martin [en 2026]", ajoute Watanabe. "Alonso a été confirmé, mais je n'ai pas encore entendu dire que Stroll avait été retenu. Je ne pense pas qu'il y ait zéro chance que [Tsunoda intègre Aston Martin], je pense donc qu'il y a une possibilité que cela se produise à ce stade."

Interrogé sur un possible engagement du pilote de 23 ans dans une autre équipe cliente de Honda à l'avenir, le patron de HRC a répondu : "Il pourrait y avoir d'autres possibilités à l'avenir, mais pour l'instant, nous n'avons pas d'autres projets. Pour l'instant, nous n'en sommes pas encore au stade où nous développons nos équipes clientes."

Pour sa quatrième saison en F1, Tsunoda a impressionné en inscrivant à lui seul les sept points de son équipe, lui permettant de conserver sa sixième place au championnat des constructeurs, dans une lutte serrée au milieu du peloton. Cependant, pour l'instant, il ne semble pas être dans les plans de Red Bull de promouvoir le pilote japonais dans l'écurie principale.

Avec Ken Tanaka et Ronald Vording