Honda fixe une date pour le nouveau moteur d'Aston Martin F1

Après l'annonce par Adrian Newey lui-même de l'arrivée, pour le GP de Hongrie, d'un package très important côté châssis pour tenter d'améliorer la situation et les performances d'Aston Martin, c'est au tour de Honda fixer une date quant à l'introduction d'un nouveau moteur. C'est le GP des Pays-Bas qui est ainsi visé.

Depuis plusieurs semaines, les dirigeants de Honda se montrent relativement flous sur l'échéance à laquelle le nouveau moteur devait arriver, se contentant de parler de "l'été". Zandvoort a désormais été fixé comme objectif pour la mise en œuvre d'une nouvelle version de l'unité de puissance qui est considérée comme la pire du plateau.

Le GP des Pays-Bas, organisé du 21 au 23 août, sera le premier après la fin de la trêve estivale.

Durant une rencontre avec la presse, dont Motorsport.com, ce jeudi dans le paddock de Silverstone, le responsable des opérations piste de Honda, Shintaro Orihara, a déclaré : "Oui, je n'ai cessé de parler de l'été, mais c'est peut-être une réponse un peu ennuyeuse."

"Je dirais donc que notre objectif, ce sont les Pays-Bas. Nous travaillons d'arrache-pied pour mener à bien notre liste de tâches afin d'apporter une nouvelle unité de puissance aux Pays-Bas. Voilà notre objectif."

Pas besoin de modifier le châssis

Adrian Newey (Aston Martin) Photo de: Aston Martin

L'avantage pour Aston Martin, outre les potentielles améliorations de performance et de fiabilité, résidera dans le fait que ces modifications seront internes, à savoir que l'enveloppe matérielle du moteur - et donc son installation - ne seront pas modifiées dans le processus.

"Nous nous concentrons sur les aspects internes. Notre priorité est d'améliorer les performances du moteur. Nous travaillons donc sur la chambre de combustion, et nous allons également modifier la préchambre, ainsi que la forme de la chambre de combustion afin d'améliorer nos performances. De plus, nous nous efforçons de réduire les frottements en modifiant le système de lubrification. Voilà les points sur lesquels nous travaillons."

"Et bien sûr, il s'agit également d'améliorer la fiabilité, car si nous augmentons les performances, nous devons également renforcer la fiabilité. Nous avons donc encore une liste assez longue de points à régler, mais nous travaillons d'arrache-pied pour parvenir à faire venir ces pièces aux Pays-Bas."

Je ne pense pas que nous allons rattraper Mercedes ou RBPT d'un seul coup, mais nous allons réaliser un bond en avant significatif.

Orihara reste logiquement discret concernant l'ampleur des progrès attendus, même s'il juge qu'ils devraient être importants. "Je connais les chiffres obtenus au banc d'essai, mais je ne peux pas les divulguer."

"Notre objectif est de réaliser un bond en avant significatif plutôt que d'apporter une amélioration mineure. Mais je dirais qu'il n'y a pas de formule magique en Formule 1. Je ne pense pas que nous allons rattraper Mercedes ou RBPT d'un seul coup, mais nous allons réaliser un bond en avant significatif."

Pourtant autorisé à faire évoluer deux fois supplémentaires son moteur dans le cadre de l'ADUO, Honda ne prévoit de n'utiliser qu'un seul jeton cette année.