Honda veut juste une lutte moteur "propre et équitable"

Ferrari est dans le collimateur de ses rivaux concernant les performances affichées par son unité de puissance lors de la seconde partie de saison. Des clarifications ont été demandées avant le GP des États-Unis par Red Bull, partenaire de Honda, au sujet de la façon de mesurer le débit d'essence, ce qui pourrait indiquer ce sur quoi pèsent les soupçons de la concurrence. La FIA a logiquement rappelé qu'il était interdit de contourner la règle sur l'utilisation des débitmètres, Ferrari clamant dans le même temps la légalité de son concept, même si les performances d'Austin ont été les plus mauvaises depuis le retour de la trêve.

Quand Motorsport.com a demandé si Honda accueillait positivement la clarification de la FIA, Tanabe a répondu : "Il y a des manières d'améliorer la performance du moteur, et du châssis, en utilisant des zones grises ou des techniques, l'essence, la combustion d'huile – des choses comme ça. Nous sommes vraiment désireux d'avoir une lutte équitable sous l'égide du règlement F1 de la FIA, en respectant les règles. C'est notre désir. Pour avoir cette lutte propre, équitable, il faut la surveillance de la FIA."

"Peut-être que certaines équipes, ou certaines personnes, vont penser à quelque chose pour améliorer la performance, nous allons clarifier si c'est OK et s'ils disent 'non', alors nous ne le ferons pas. Si quelqu'un fait quelque chose comme ça, quand [la FIA dit] clairement non, peut-être qu'il va arrêter d'employer cette méthode. Alors nous aurons une lutte équitable."

Tanabe reconnaît qu'il est "presque impossible", au vu de l'ensemble des règles, d'avoir une clarification pour tout, mais il pense que les écuries devraient simplement demander à la FIA de resserrer les zones grises. "Oui, si quelqu'un pense que quelque chose n'est pas clair, il est peut-être bon de demander 'oui ou non ?' à la FIA. Obtenir une clarification, pour pouvoir le faire ou non. Ça a aidé notre direction. Il y a beaucoup de termes dans les règles et des éléments spécifiques sont décrits. Cela veut dire qu'il est presque impossible de tout clarifier. C'est une bonne chose de tout clarifier."