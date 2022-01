Honda : Les motoristes minimisent l'impact du nouveau carburant

Charger le lecteur audio

Dans le cadre de la révolution réglementaire qui arrive en force cette année, il n'y a pas que les paramètres esthétiques et aérodynamiques des monoplaces qui changent. En effet, les Formule 1 doivent désormais utiliser de l'E10, un carburant plus durable qui contient 10% d'éthanol. Il est attendu que cela provoque une baisse de puissance des moteurs, mais certains constructeurs ont laissé entendre qu'ils avaient déjà réussi à compenser ces pertes.

Toutefois, pour Yasuaki Asagi, qui était auparavant à la tête du développement des unités de puissance de la marque et qui reste impliqué dans ce projet, ce n'est pas si simple. Aussi, au moment de s'exprimer pour Motorsport.com sur l'ampleur de la perte de puissance liée à l'introduction de ce nouveau carburant, il a lancé : "C'est un secret. Il semble que d'autres compagnies disent que c'est à peu près la même chose mais, au contraire, faire une telle annonce signifie qu'il est difficile de disposer de la même puissance que l'année dernière."

Il insiste sur le défi que représente cette évolution, tout en soulignant ses avantages. "La réponse au carburant E10 est le plus grand [défi]. L'architecture du moteur avait déjà été définie [avec l'unité de puissance introduite en 2021 par Honda], nous avons donc apporté des modifications pour obtenir les meilleures performances avec le carburant E10."

"Concernant le carburant E10, la puissance et l'énergie qu'il procure pour le même poids sont réduites. C'est la caractéristique des carburants à base d'alcool. En revanche, la combustion anormale [cognement] liée à l'ancien carburant sera plus facile à contrôler maintenant. Nous visons une efficacité maximale, mais avec le carburant E10, la puissance du moteur va aussi diminuer et la quantité d'énergie produite également."

Lire aussi : Honda devrait finalement produire les moteurs Red Bull jusqu'en 2025

Asagi a par ailleurs confirmé qu'une grande partie du travail sur le moteur de 2022 avait été figée à la fin de l'année dernière. "Il y a toujours des petits détails et des corrections en cas de problèmes, mais si vous n'aviez pas terminé le concept ou les bases à la fin de l'année dernière, vous ne seriez pas à temps pour la saison."

Même si Honda a officiellement quitté la Formule 1, la firme demeure impliquée dans le travail sur le moteur, et ce jusqu'en 2025 à en croire Helmut Marko, responsable Red Bull.

Avec Ken Tanaka