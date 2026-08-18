Honda lance son nouveau moteur : "Une étape importante"

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Une course après les changements sur l'Aston Martin, c'est au tour de Honda de faire évoluer son moteur au GP des Pays-Bas.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publié:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Photo de : Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Le deuxième étage de la fusée est mis en route ce week-end chez Aston Martin et Honda. Après un début de saison catastrophique, marqué par un châssis loin des attentes et surtout un moteur qui manquait de performances et provoquait des vibrations, les deux acteurs ont profondément revu leur copie.

Aston Martin a introduit une véritable version B de la voiture au GP de Hongrie, avec 16 évolutions qui ont nécessité de passer un nouveau crash-test. Les nouveautés ont permis des progrès jugés encourageants en interne, et surtout conformes aux attentes.

Lire aussi :

C'est au tour de Honda d'apporter des évolutions à Zandvoort, concentrées sur le moteur thermique grâce aux jetons permis par l'ADUO. Le motoriste japonais, qui a pu tester son nouveau moteur lors d'une séance organisée à Budapest, cherche à gagner en puissance et en maniabilité.

Honda est attendu au tournant et espère répondre aux attentes avec son nouveau V6. "Le Grand Prix des Pays-Bas est une étape importante pour Honda puisque c'est ici que nous lançons la nouvelle spécification de notre groupe propulseur", a déclaré Shintaro Orihara, manager et chef ingénieur de Honda en F1.

"C'est le résultat d'une intense période de travail au HRC Sakura, en coopération avec HRC UK et Aston Martin Aramco Formula One Team."

Aston Martin aura une nouvelle version du moteur Honda à Zandvoort.

Aston Martin aura une nouvelle version du moteur Honda à Zandvoort.

Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Le GP des Pays-Bas marque l'entrée dans la deuxième partie du championnat mais n'offrira pas le contexte idéal pour lancer ces nouveautés, puisqu'un sprint est au programme, ce qui signifie que les équipes n'auront qu'une seule séance d'essais libres, contre trois habituellement. Honda s'y est préparé.

"Zandvoort est un week-end sprint, ce qui signifie que nous n'aurons qu'une seule séance d'essais libres. Cela ajoute un défi supplémentaire pour mener l'évaluation de notre nouveau package avec ce roulage limité, mais c'est un défi pour lequel nous sommes prêts."

"En Hongrie, nous avons vu des progrès sur le châssis. Avec la nouvelle spécification du groupe propulseur, nous avons hâte de poursuivre sur cette lancée avec toute l'équipe jusqu'à la fin de la saison."

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